KIRKLARELİ - Mora katliamında hayatını kaybedenler anıldı - Haberler
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KIRKLARELİ - Mora katliamında hayatını kaybedenler anıldı

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
KIRKLARELİ - Mora katliamında hayatını kaybedenler anıldı

Mora Yarımadası'nda 1821'de katledilen binlerce Müslüman Türk, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde anıldı.

KIRKLARELİ (AA) - Mora Yarımadası'nda 1821'de katledilen binlerce Müslüman Türk, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde anıldı.

İlçeye bağlı Büyükkarıştıran beldesinde Edirne Balkan Türkleri Federasyonunca düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu (BRTK) Genel Başkan Yardımcısı Zürfettin Hacıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Mart 1821'de Mora Yarımadası'nda başlayan, Rum azınlığın yaşadığı bölgelere yayılan ayaklanmalar esnasında, silahlı Yunan çeteleri tarafından Mora, Orta Yunanistan ve Ege Adaları'nda yaşayan Türklere yönelik birçok katliam gerçekleştirildiğini söyledi.

Yunan isyancılarca 23 Eylül 1821'de ele geçirilen Tripoliçe'de 30 binden fazla Türk'ün katledildiğini anlatan Hacıoğlu, bu katliamı unutmadıklarını ve asla unutturmayacaklarını vurguladı.

Mora'da yaşananları tüm dünyaya anlatacaklarını ifade eden Hacıoğlu, şöyle devam etti:

"Amacımız farkındalık oluşturup, iki asır da geçse Türk ve Müslüman toplumuna karşı işlenmiş bu insanlık suçunu unutturmamak. Yunanistan bunu dünya kamuoyuna büyük bir zafer gibi lanse etmeye çalışıyor ve yıl içerisinde birtakım faaliyetler yapıyorlar. Sanki iki devlet arasında savaş yaşanmış da o savaş esnasında olan bir olay, hayır böyle bir şey yok. Biz Balkan Türkleri olarak bunu Müslüman ve Türk toplumuna karşı, o bölgede yaşayan Türk Müslüman topluluğuna karşı işlenen bir insanlık suçu olarak görüyoruz. Bu bir soykırımdır."

Yunanistan'ın halen Türk milletine ve devletine karşı kin ve nefret beslediğini dile getiren Hacıoğlu, "Birkaç gün önce Türkiye'nin güzide bir futbol takımı ile Yunanistan'ın bir spor kulübü İstanbul'da maç oynadı. Bu karşılaşmada Yunanistan'ın temsilcisi galip geldi. Buna hiçbir itirazımız yok. Bu karşılaşmada yenilgi de galibiyet de olur. O spor kulübünün başkanı maçtan sonra çıkıp 'Evimizde galip geldik, bu galibiyeti Yunan halkına hediye ediyoruz.' diyor, halen hayal ediyorlar." diye konuştu.

Hacıoğlu, Balkanlar'da barış ve huzurun sürdürülmesi, buradaki tüm halkların ve etnik grupların barış içerisinde yaşaması için çaba harcadıklarını aktardı.

Büyükkarıştıran Belediye Başkanı Ertuğrul Çamlıca ise yüzlerce yıl geçse de bu katliamı unutturmayacaklarını belirtti.

BRTK İl Temsilcisi Erhan Pekkan da Türk milletinin tarihini gelecek kuşaklara aktarmak için çalıştıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından tarih öğretmeni Cevat Sedes, Mora katliamı hakkında bilgi verdi.

KIRKLARELİ - Mora katliamında hayatını kaybedenler anıldı

KIRKLARELİ - Mora katliamında hayatını kaybedenler anıldı

KIRKLARELİ - Mora katliamında hayatını kaybedenler anıldı

KIRKLARELİ - Mora katliamında hayatını kaybedenler anıldı

KIRKLARELİ - Mora katliamında hayatını kaybedenler anıldı

KIRKLARELİ - Mora katliamında hayatını kaybedenler anıldı

KIRKLARELİ - Mora katliamında hayatını kaybedenler anıldı

KIRKLARELİ - Mora katliamında hayatını kaybedenler anıldı

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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