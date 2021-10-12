Kırklareli'de otomobil şarampole uçtu: Çinli 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde, TEM yolunun Lüleburgaz gişeleri mevkisinde meydana geldi. CB 2927 plakalı otomobil, kimliği henüz belirlenemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışanlar, itfaiyeciler tarafından çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Çinli Jin Beinian Chinese'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Nguyen Hong Phu, Kinh Van Dao, Van Tien Nguyen ve Nam Huv Pham ise ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Vahit İşbaşaran - Son Dakika Haberleri