KIRKLARELİ - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

KIRKLARELİ (AA) - Vali Osman Bilgin'in tebrikleri kabul etmesi

Vali, Belediye Başkanı ve Garnizon komutanın geçişi

İstiklal Marşı

Vali Bilgin'in konuşması

Öğrencilerin halk oyunlarını sergilemesi

Öğrenci ve askeri birliklerin tören geçişi Cumhuriyetin 98'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kırklareli'nde de tören düzenlendi.

KIRKLARELİ - Valilik makamında düzenlenen kutlama programı kapsamında Vali Osman Bilgin, tebrikleri kabul etti.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda devam eden kutlamalarda Vali Bilgin, 55 Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran ve Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu askeri araç ile vatandaşları selamladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajının okunmasının ardından Vali Bilgin, yaptığı konuşmada Cumhuriyet'in ilanının 98. yıl dönümünü kutlamanın heyecan ve sevincini yaşadıklarını söyledi.

Türk milletinin yüce bir millet olduğunu ifade eden Bilgin, "Her zaman olduğu gibi özellikle salgın sonrası özlediğimiz ve Kırklareli'ne yakışan güzellikte Cumhuriyetimizin 98. yılını kutluyoruz.

Mazinin bize yüklediği onur ve sorumlu bağlamında geçmişte olduğu gibi bu günde mazlumlara gün ışığı olan ay yıldızlı şanlı bayrağımız kutsal vatan torağının üzerinde tereddütsüz dalgalanmaktadır." dedi.

Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları gösterileri sunuldu.

Tören, öğrenci ve askeri birlikler geçişi ile sona erdi.

Törene AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile siyasi parti temsilcileri katıldı.