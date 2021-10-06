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Son dakika haber... Emniyet Müdürü Kurt'tan okul önlerindeki denetimleri inceledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber... Emniyet Müdürü Kurt'tan okul önlerindeki denetimleri inceledi

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kilis İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Okul ve çevrelerinde alınan tedbirleri inceleyerek, okul idarecisi ile öğrencilerle bir araya geldi.

KİLİS (İHA) - Kilis İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Okul ve çevrelerinde alınan tedbirleri inceleyerek, okul idarecisi ile öğrencilerle bir araya geldi.

Emniyet Müdürü Kurt, Güvenli okul ve güvenli gelecek projesi kapsamında 2021-2022 yılı eğitim-öğretim döneminde Kilis'te bulunan okul ve çevrelerinde gerekli tedbirler alındığını ifade ederek, "Denetimleri yerinde görmek ve okul çevrelerinde alınan tedbirleri incelemek amacıyla öğrencilerle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunmaya devam etmektedir. Okul önlerinde tedbirlerin etkin bir şekilde devam ediyor. Okullar ve çevresinin daha güvenli hale getirilmesine yönelik okul yöneticileri ve öğrencilerle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunmuştur. Çocuklarımızın ve gençlerimizin güvenliğini, huzurunu tehdit edebilecek bütün ihtimaller göz önünde bulundurularak okul ve çevrelerinde güvenlik tedbirlerinin en üst seviyede tutacağız. Kilis'te güvenlik ve asayiş konularında da en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalara aralıksız devam edecektir" ifadesini kullandı. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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