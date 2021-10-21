Kilis Barosundan kocası tarafından darbedilerek öldürülen kadınla ilgili açıklama

KİLİS (AA) - Kilis Barosu, geçen hafta kocası tarafından darbedilerek yaşamını yitiren 27 yaşındaki Fatma Gül Özyer'in ailesinin yanında olduğunu bildirdi.

Kilis Barosu Sosyal Tesislerinde baro adına basın açıklaması yapan avukat Şeyma Gürses, hayatını kaybeden Fatma Gül'ün ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Gürses, "Her kadın cinayetinde diyoruz ki bir daha yaşanmasın ancak şunu görüyoruz ki toplumumuzdaki bozulma, eğitimsizlik bu sonucu getiriyor. Ne yazık ki sosyal medyada da yapılan bazı haberler, yayınlar bu eğitimsizliği de fazlasıyla destekliyor. Ben kadın cinayetlerinin hepimiz gibi bitmesini diliyorum. Fakat eğitimle bunun sonlanacağını biliyorum. Kadınlarımızın haklarını bilmesi ve bunları kullanabilmeleri için destek olmak baro olarak, avukatlar olarak görevimiz ama toplumsal olarak da görevlerimiz var." dedi.

Gürses, baro olarak hukuksal ve manevi olarak aileye destekçi olacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ailesinin yükünü, acısını almayı çok isteriz. Ona da Kilis Barosu manevi olarak destekçisiyiz. Hukuksal olarak da destekçisi olmak isteriz. Tabi ki hak yerini bulsun. Dilerdik ki bu olay hiç gerçekleşmemiş olsun. Sonrasında destek olmaktansa öncesinde destek olmak gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle kadın cinayetlerini engellemek için kadına ve aileye şiddet yasasının ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Oradaki hakları kadınlar bilse ve uygulamak için harekete geçse belki bu cinayet olmayacaktı. Aileye destek olmak adına her zaman kapımız açık. Sormak istedikleri, yardım olarak ne yapabiliriz, adaleti nasıl yerine getirebiliriz? Bunları sormak istediklerinde her zaman kapımız açık. Elimizden geleni en iyi şekilde yerine getireceğimizi bilmelerini istiyorum."

Olay

Kilis'te Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'nde yaşayan Muhammet Mahmut Özyer, 13 Ekim'de eşi Fatma Gül Özyer'i bilinmeyen bir nedenle darbetmişti. Genç kadın komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Özyer, buradaki ilk tedavisinin ardından Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edilmiş, genç kadın dün hayatını kaybetmişti. Zanlı Muhammet Mahmut Özyer ise tutuklanmıştı.