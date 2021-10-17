Kepez'de Orhan Gazi Kütüphanesi açıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesine yapılan Orhan Gazi Kütüphanesi hizmete girdi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Orhangazi Semt Konağı'nda düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin 100. yıl hedefleri kapsamında ilçeye 16 kütüphane kazandırma sözü verdiklerini ve bunun 8'ini hayata geçirdiklerini belirtti.

Kütüphanelerin saat 10.00 ile 22.00 arasında açık kaldığını aktaran Tütüncü, "Çocuk ve gençlerimiz son derece güzel bir ortamda kitapla, bilgiyle buluşuyor ve ders çalışıyorlar. Burası, Türkiye'ye örnek yeni bir sosyal projenin de başlangıcının fitilinin ateşlendiği bir yer olacak." ifadesini kullandı.

İleriki günlerde Gülveren kentsel dönüşüm alanında da bir kütüphane açacaklarını belirten Tütüncü, aynı anda 2 bin öğrencinin ders çalışabileceği, etkinlik yapabileceği bir kütüphane olacağını bildirdi. 6 bin 500 metrekare kapalı alana ve 1 milyondan fazla kitap kapasitesine sahip bir kütüphane inşa edeceklerini anlatan Tütüncü, şunları kaydetti:

"Yaptığımız eserlerin kıymeti uzun yıllar içerisinde hissedilecek, yaşanacak. İşte bu eserlerin en başında da bana göre kütüphaneler ve Kepez'in bilim merkezleri geliyor. Büyük bir mutluluk içerisinde, büyük bir heyecan içerisinde bu kütüphaneleri hizmete açıyoruz, açmaya da devam edeceğiz. Kepez'de eserlerimiz konuşmaya devam edecek."

Ayrıca Tütüncü, ileriki günlerde Şafak Mahallesi'nde Kepez Evi'ni de hizmete açacaklarını bildirdi.

Açılışta öğrenciler tarafından mini konser verildi.