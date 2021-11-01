ESENLER, İSTANBUL (Habermetre) - Eklenme tarihi 1 Kasım 2021

ABONE OL KENTİM ESENLER 72. SAYISIYLA YAYINDA Esenler'de atılan her adımı kolaylıkla takip edebileceğiniz Kentim Esenler Gazetesi'nin 72'nci sayısı okuyucuyla buluştu. Manşette, "Esenler'e Dev Eserler" başlığıyla, inşaatları çoktan tamamlanmasına rağmen salgın sebebiyle açılamayan yeni hizmet yerlerine yer verildi.

KENTİM ESENLER GAZETESİ YENİ SAYISINDA NELER VAR? Kentim Esenler'in yeni sayısında, Esenler'de Geri Dönüşüm tesislerinde tamamen atıkların ayrıştırılmasından elde edilen gelirle 12'nci yılında 6 milyona ulaşan defterlerden 500 bininin, ilçede eğitim gören 90 bin öğrenciye dağıtıldığı programın ayrıntıları okuyucuyla buluşturuldu.

Esenler Belediyesi'nin 10 yıldır devam eden projesi Esen Bebe'nin yenilenen içeriğiyle tanıtıldığı ve Esen Bebe'nin bilinçli annelerine Katılım Belgesi'nin verildiği etkinlik gazetenin 72. sayısına konu oldu.

'Akıllı ve Güvenli Şehir Esenler'de inşaatı tamamlanan 542 dairenin daha hak sahiplerinin belirlendiği kura çekimi Kentim Esenler'de yer aldı.

İstanbul'un en önemli kültür merkezlerinden birine dönüşen Esenler Belediyesi 2021-2022 kültür sanat sezonunun Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'ndeki muhteşem açılış organizasyonu gazetenin son sayısında okuyucuyla buluştu.

ÜCRETSİZ ERİŞİM İMKANI Daha birçok ilginç haberin yer aldığı ve Esenler halkının ilçeyle ilgili gelişmelere rahat bir şekilde ulaşabilmesi için ücretsiz olarak dağıtılan Kentim Esenler Gazetesi; Esenler Belediyesi Hizmet Binası, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi, Eskon A. Ş, Esper A. Ş Hizmet Binası, Muhtarlıklar, Esenler Kültür Merkezi, Esenler Spor Kompleksi, ESAYDAM, ESEV, ESGEV'ler, Adnan Büyükdeniz Dijital Kütüphanesi, Yavuz Selim Halk Kütüphanesi, Dede-Torun Yaşam Merkezi, Fevzi Çakmak Bilgi Evi ve Halk Kütüphanesi'nden temin edilebiliyor.

Kentim Esenler'in yeni sayısını incelemek için tıklayınız.

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