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Keban MYO Akademik Yılı Açılış Töreni yapıldı

AA / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel
Keban MYO Akademik Yılı Açılış Töreni yapıldı

Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksekokulu (MYO) Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi.

Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksekokulu (MYO) Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi.

Keban MYO konferans salonunda yapılan törene, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Soner Özgen, Keban Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Haşim Pıhtılı, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, törende, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının tüm akademik ve idari personel ile öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

Öğrencilerin derslerine odaklanmaları gerektiğini kaydeden Göktaş, diploma notlarının çok önemli olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Atlı da her zaman ilçede okuyan öğrencilerin yanlarında yer aldıklarını belirtti.

Doç. Dr. Haşim Pıhtılı ise yeni bir eğitim-öğretim yılına başlamanın heyecanını yaşadıklarını anlatarak, "Yüksekokulumuz, teorik ve uygulamalı eğitim için yeterli akademik ve idari personel ile fiziksel alt yapıya sahiptir. Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler için yeterli ve uygun mekanlar bulunmaktadır." diye konuştu.

Keban MYO Akademik Yılı Açılış Töreni yapıldı

Keban MYO Akademik Yılı Açılış Töreni yapıldı

AA / Pirhasan Doğan - Son Dakika Haberleri
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