Kazakistan, sinema sektöründe yerli yapımların payını artırmayı hedefliyor - Haberler
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Kazakistan, sinema sektöründe yerli yapımların payını artırmayı hedefliyor

AA / Meiramgul Kussainova - Haberler | Kültür Sanat
Kazakistan, sinema sektöründe yerli yapımların payını artırmayı hedefliyor

NUR Kazakistan Enformasyon ve Toplumsal Kalkınma Bakanı Aida Balayeva, sinema sektöründe yerli yapımların payını artırmak istediklerini söyledi.

NUR Kazakistan Enformasyon ve Toplumsal Kalkınma Bakanı Aida Balayeva, sinema sektöründe yerli yapımların payını artırmak istediklerini söyledi.

Balayeva, hükümetin sosyal politikasına yön veren "Manevi Yenilenme" ulusal projesine ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Söz konusu proje çerçevesinde ülkenin yaratıcı potansiyelinin doğrudan desteklenmesi için yerli yapımların çoğaltılmasına yönelik sistematik bir çalışma yürüteceklerini belirten Balayeva, "2025 yılına doğru yerli film payının ülkede gösterime girecek filmlerin yüzde 25'ini oluşturmasını hedefliyoruz. Bunun yanı sıra yaklaşık 40 animasyon filmi çekilecek ve sinema sektöründe büyük potansiyele sahip 150 yeteneğe destek vereceğiz." dedi.

Ayrıca ülkenin ortak elektronik kültür platformunu geliştireceklerini de kaydeden Balayeva, söz konusu platformla dünyanın dört bir yanından insanlara Kazakistan müzeleri, tiyatro ve kütüphanelerine ücretsiz erişim imkanı sağlanacağını aktardı.

AA / Meiramgul Kussainova - Son Dakika Haberleri
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