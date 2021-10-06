Kaz tüyü yastıklar okullarına gelir sağladı, öğrencilere harçlık oldu - Haberler
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Kaz tüyü yastıklar okullarına gelir sağladı, öğrencilere harçlık oldu

AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel
Kaz tüyü yastıklar okullarına gelir sağladı, öğrencilere harçlık oldu

Ardahan'daki Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri Bölümü öğrencileri, okul yönetiminin çiftçilerden topladığı kaz tüyleriyle yastık üretmeye başladı.

ARDAHAN (AA) - Ardahan'daki Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri Bölümü öğrencileri, okul yönetiminin çiftçilerden topladığı kaz tüyleriyle yastık üretmeye başladı.

Türkiye'de kaz varlığıyla öne çıkan kentin bu potansiyelini değerlendirmek isteyen lisenin idarecileri, etiyle yöreye ekonomik getiri sağlayan kazların tüyünü de değerlendirmek için çalışma başlattı.

Bu kapsamda kentte kaz yetiştiriciliği yapan çiftçilerle belirli bir ücret karşılığında anlaşan idareciler, satın aldıkları kaz tüylerinden okulda yastık üretilmesini sağladı.

Öğrencilerin öğretmenleriyle atölyede yeni üretmeye başladığı kaz tüyünden yastıklar, yöre halkından da ilgi gördü.

Yastıkları iç piyasada pazarlayan öğrenciler hem harçlıklarını çıkarıyor hem de okulun döner sermayesine katkıda bulunuyor.

"Yoğun bir ilgi ve taleple karşılaştık"

Lise müdürü Osman Erdem, AA muhabirine, ham maddesi Ardahan'a ait kaz tüyünden yastık üretmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Henüz ilk aşama olmasına rağmen yoğun talep ve ilgi ile karşılaştıklarını ifade eden Erdem, şöyle konuştu:

"Atölyemizde dikiş, nakış ve terziliğin yanı sıra çarşaf, nevresim ve yastık gibi çeşitli ürünler yapılıyor. Bu ürünleri başarılı bir şekilde ortaya koyan öğretmen ve öğrencilerimizle ham maddesi bize ait olan kaz tüyünden ne yapabiliriz diye düşündük. Aklımıza her genç kızımızın hayali olan ve çeyizliğinde yer alması istenen kaz tüyünden yastık yapmak geldi. Çünkü ham maddesinin bize ait olması çok önemli bir avantaj. Biz de bunun için kolları sıvadık ve başarılı bir sonuç elde ettik. Henüz ilk günlerimiz olmasına rağmen çok yoğun ilgi ve taleple karşılaştık. İlerleyen zamanlarda bu alanı geliştirip daha geniş kitlelere ulaşmak istiyoruz."

Erdem, çalışmayla öğrencilerin hem sanat öğrendiğini hem de para kazandığını belirterek, yeni başlamalarına rağmen güzel ürünler ortaya çıkardıklarını dile getirdi.

Çiftçilerden özenle ayıklanmış ve yıkanmış olarak aldıkları kaz tüylerinin, çeyizlik renkli kumaş yastıklara doldurulduğunu anlatan Erdem, "Böyle devam etmesi halinde daha çok kesime ulaşmış olacağız. Dolayısıyla buradaki öğrencilerimiz sanat öğrenecek ve ayrıca para kazanmış olacaklar." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Nehir Morkoç ise yörede yetiştirilen kazların tüyünden yaptıkları yastıkları il dışına pazarlamayı düşündüklerini ifade ederek, bu sayede hem kendilerini geliştirdiklerini hem de kazanç sağladıklarını aktardı.

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri
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