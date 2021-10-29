Kayseri Valisi Günaydın'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Cumhuriyet'in 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verdi.

Kent merkezindeki bir otelde gerçekleştirilen resepsiyona, Vali Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ak Parti Milletvekilleri İsmail Tamer, İsmail Emrah Karayel ve Hülya Nergis, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Vedat Öncel, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, siyasi parti il başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Günaydın, Cumhuriyet Bayramı'nın Kayseri'de coşku içinde kutlandığını, daha sonraki bayramların daha da coşkulu geçmesini temenni ettiğini söyledi.

Şehit ve gazilerin emanet ettiği Türkiye Cumhuriyetinin ilelebet yaşaması için herkesin var gücüyle çalışması gerektiğini vurgulayan Günaydın, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine çıkmak ancak ve ancak çok çalışmakla ve çok üretmekle olur." diye konuştu.

Günaydın'ın konuşmasının ardından müzik dinletisi yapıldı.