Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyaretler

KAYSERİ (AA) - Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel ve BBP İl Teşkilatı, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni (KGC) ziyaret etti.

Adıgüzel, ziyarette yaptığı konuşmada, vakfın yüz yüze eğitimin başlamasıyla beraber çalışmalarının da hızlandığını dile getirdi.

Kayseri basınının fikirlerine önem verdiklerini belirten Adıgüzel, "Beraber bu şehre imzamızı atmak istiyoruz. Sizlerin de güzle hizmetler yaptığınıza inanıyoruz, başarılarınızın devamını diliyoruz." diye konuştu.

Cemiyet Başkanı Metin Kösedağ ise vakıf üyelerini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

BBP İl Teşkilatı da KGC'ye ziyarette bulundu.

Burada konuşan Hacılar İlçe Başkanı Musa Çevrim, görüşlerini halka iletmelerinde yardımcı oldukları için Kayseri basınına teşekkür etti.

Alperen Ocakları İl Başkanı Mehmet Yılmaz ise Alperen Ocakları'nın kentte gençlere yönelik yaptıkları hizmetleri anlattı.

Türk Müslüman gencine rol model olmaya çalıştıklarını aktaran Yılmaz, Argıncık Mahallesi'nde merhum Muhsin Yazıcıoğlu adına bir kütüphane oluşturduklarını, gençlere yönelik bağlama, gitar gibi enstrüman kursları verdiklerini anlattı.

KGC Başkanı Kösedağ da vatanı ve bayrağı için çalışan tüm partilere aynı mesafede olduklarını belirterek, parti üyelerine başarılar diledi.