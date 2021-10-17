Kayseri'den kısa kısa

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı işbirliğiyle çalışanlara yönelik yangın tatbikatı ve eğitimi gerçekleştirdi.

Kocasinan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli tarafından Kocasinan Belediyesi Seminer Salonu'nda, belediye çalışanlarına sinevizyon eşliğinde yangın eğitimi verildi.

Eğitimin ardından katılımcılar, uygulamalı tatbikat gerçekleştirdi.

Mutfak ocağında ve elektrikli aletlerde yangına nasıl müdahale edilmesi gerektiğini uygulamalı yerine getiren belediye çalışanları, ardından itfaiye ekiplerinin kontrolü altında yakılan ateşi yangın tüpüyle söndürdü.

Talas'ta öğrencilere kışlık bot verildi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Sakaltutan İlköğretim Okulu öğrencilerine hayırsever desteğiyle kışlık bot hediye etti.

Başkan Yalçın tarafından Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Hayır Çarşısı, veren el ile alan el arasında köprü olmaya devam ediyor.

Bugüne kadar binlerce kişiye gıdadan giyime birçok kalemde yardım yapılan çarşıda, son olarak 68 öğrenci, hayırsever sayesinde kış öncesi botlarına kavuştu.

Sakaltutan Mahallesi'ndeki okula ulaştırılan ayakkabılar, toplu olarak okul idarecilerine teslim edildi.

Ardından sınıflara gönderilen botlar öğrencilere dağıtıldı.

Talas ilçesinde iş güvenliği eğitimleri devam ediyor

Talas Belediyesi, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik önleyici ve bilgilendirici çalışmalarına devam ediyor.

Talas Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen eğitim programında, İmar AŞ Genel Müdürü Uğur Baş ve birim müdürünün yanı sıra belediye çalışanları yer aldı.

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı Zafer Atilla tarafından verilen eğitim programında, iş ortamında uyulması gereken tedbirlerden yasal mevzuatlara kadar pek çok konu üzerinde durulurken, çalışma esnasında yapılan hatalar ve doğru davranışlar da anlatıldı.