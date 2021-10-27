Kayseri'den gelen özel çocuklar, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda dua etti

İSTANBUL (AA) - Kayseri'de bulunan İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, "Kiminin Duası" projesi kapsamında 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaret etti.

Burada tüm şehitler için Dua eden öğrenci, öğretmen ve veliler, daha sonra Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni gezdi.

İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Hüseyin Bozlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte "Kiminin Duası" isimli bir proje yaptıklarını söyledi.

Proje kapsamında öğrencilerle velileri ilk önce Çanakkale, ardından da İstanbul'a getirdiklerini ifade eden Bozlak, "Bu özel öğrencilerimiz askerlik yapamıyorlar. Biz de öğrencilerimizle vatanın bölünmez bütünlüğü için 'Vatanımıza nasıl katkı sağlayabiliriz?' diye düşündük ve dualarla her zaman vatanımızın ve milletimizin yanında olduğumuzu gösterelim istedik. Bu bağlamda öğrencilerimize milli, manevi duyguları ve bağımsızlık ruhunu kazandırmak amacıyla projemizi gerçekleştirdik." dedi.

Bozlak, bu ziyaretlerle öğrencilere milli ve manevi bilinç kazandırmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Burada yaptıkları dua programında Esma'ül Hüsna'dan da faydalandıklarını kaydeden Bozlak, şöyle devam etti:

"Allah'ın 99 ismiyle beraber, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için öğrencilerimizin o saf, temiz yürekleriyle velilerimizin de katkılarıyla dualar yapıyoruz. Bu, bizim projemizin ikinci ayağıydı. İnşallah önümüzdeki hafta Niğde'de, Ömer Halisdemir şehidimize ziyarette bulunacağız. Son olarak da okulumuz adına, proje kapsamında bir ağaçlandırma, fidan dikimi yapacağız."

Öğrencilerden Talha Cehan, İstanbul'u çok sevdiğini belirterek, "15 Temmuz Şehitler Abidesi'ndeyiz ve dua ettik. Çok mutlu olduk." diye konuştu.

El sanatları bölümünde okuyan Arzuhan Kılınç, Çanakkale ziyaretinden sonra şimdi de İstanbul'a geldiklerini söyledi. Kılınç, "Gelecekte stajı bitirdikten sonra memur olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

10. sınıf öğrencisi Mustafa Güner ise İstanbul'u çok beğendiğini dile getirerek, "Şehitlerin ruhuna dua ettim. Kendimi iyi hissediyorum." dedi.

Veli Nurcan Güner de bu proje sayesinde İstanbul'a ilk kez geldiğini belirterek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

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