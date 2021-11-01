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Kayseri'de devrilen yolcu otobüsündeki 8 kişi yaralandı

AA / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel
Kayseri'de devrilen yolcu otobüsündeki 8 kişi yaralandı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Ankara'dan Elazığ'a giden H.D. idaresindeki 42 CRA 07 plakalı yolcu otobüsü, Kayseri- Malatya kara yolu Şarkışla ayrımında devrildi.

Kazada, sürücü ile Halil K, Hüseyin Can Y, Yunus Ö, Hasan N, Mustafa Hamza Y, Havva A. ve Zübeyde A. yaralandı.

Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi.

AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri
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