Kayseri'de "Ali Dağı 360 Kafe ve Yeşil Alan"ın açılışı gerçekleştirildi

TALAS, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Talas Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan "Ali Dağı 360 Kafe ve Yeşil Alan"ın açılışı yapıldı.

İlçenin güneyinde yer alan 2 bin rakımlı Ali Dağı'nın eteğinde inşa edilen Ali Dağı 360 Kafe ve Yeşil Alan'ın açılışına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti milletvekilleri İsmail Tamer ile Hülya Nergis, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Yalçın, burada yaptığı konuşmada, Ali Dağı'nı 360 derece çevreleyen yolun etrafına çeşitli sosyal tesisler kurmaya başladıklarını söyledi.

Zirveye yakın bölgelere adrenalin tutkunları ve kampçılar için de alanlar kuracaklarını belirten Yalçın, "Ali Dağı'nı adeta bir rehabilitasyon merkezi haline getirip Kayserili vatandaşların hizmetine sunacağız. Burada yapacağımız en büyük proje olan füniküler sistemin ihalesini gerçekleştirdik. Bununla ilgili teknik çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.

Programda protokol üyeleri, Cumhuriyet'in 98'inci yıl dönümü nedeniyle 98 güvercini gökyüzüne bıraktı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sanatçı Turgay Başyayla ve komedyen Yavuz Seçkin sahne aldı.