Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı 2. TBM çıkış töreni yapıldı

PENDİK, İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı'nın kazma işlemini gerçekleştiren TBM (Tunel Boring Machine-Tünel Delme Makinesi) cihazının 2. çıkışı için tören düzenlendi.

Kaynarca'da düzenlenen törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul gibi bir kentte ulaşımın en önemli ağının raylı sistemler ve metro olduğunu söyledi.

Hattın Pendik-Kaynarca bölümünü 2023 yılı sonunda hizmete alacaklarını bildiren İmamoğlu, "Şu anda yüzde 15'lik bir ilerlemeyi sağladık. İkinci aşamamız ise Kaynarca Merkez-Tuzla arası olacak. Altı istasyonlu ve sekiz kilometreyi aşan bu kısmı da 2025 yılında açmayı hedefliyoruz. Bu hatta işletmek üzere de 100 yeni araç alımı için finans çalışmalarının sonuna yaklaşıyoruz. Bu ay içerisinde Büyükşehir Belediyesi Meclisimizden dış borçlanma için onay aldık. Bu da sevindirici." diye konuştu.

İSKİ'nin İnsani Su Hakkı'nı kaldırması

Ekrem İmamoğlu, törenin ardından gazetecilerin, "İSKİ'nin, İnsani Su Hakkı'nı kaldırmasıyla suya yüzde 20'lik gizli zam yapıldığı" yönündeki sorusunu yanıtladı.

Böyle bir zam yapılmadığını ifade eden İmamoğlu, şunları söyledi:

"Meclisin kararı tam okunduğunda görünecek ki 'İlgili kurumlara sorulmak kaydıyla yürürlüğe girmesi' diye söylenmişti. Daha sonra Sayıştay'ın aldığı karar sonrası bunu uygulamamamıza rağmen, sanki uygulamış gibi İSKİ şu ana kadar 150 milyon liranın üzerinde bir vergi borcu bize çıkarttı ve bunu da yapılandırıp ödemesine başladık. Sayıştay'ın burada net, somut bir kararı var. Usulüne göre de oradan doğan KDV'yi bizden tahsil eden bir devlet kurumu var. Vatandaştan almadığımız bir verginin KDV'sini ödüyoruz şu anda. Dolayısıyla bu bir yasal durum. İSKİ yönetim kurulu böyle bir karar almak ve uygulamak zorunda kaldı."

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