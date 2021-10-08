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Kaymakamımız Sayın Dr. İsmail Altan DEMİRAYAK, Spor Tokat Projesi kapsamında yapılan toplantıya katıldı.

Habermetre - Haberler | Toplum
Kaymakamımız Sayın Dr. İsmail Altan DEMİRAYAK, Spor Tokat Projesi kapsamında yapılan toplantıya katıldı.

Kaymakamımız Sayın Dr. İsmail Altan DEMİRAYAK, Spor Tokat Projesi kapsamında yapılan toplantıya katıldı.

TOKAT (Habermetre) - Kaymakamımız Sayın Dr. İsmail Altan DEMİRAYAK, Spor Tokat Projesi kapsamında yapılan toplantıya katıldı. Kaymakamımız Sayın Dr. İsmail Altan DEMİRAYAK, Spor Tokat Projesi 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı hazırlıkları kapsamında, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir ASLAN, İlçe Gençlik Spor Müdürü Raif ÜNAL, İlçemiz okullarında görev yapan beden eğitimi öğretmenleri ve spor antrenörleri ile bir araya geldi. Toplantıda Spor Tokat Projesi kapsamında yapılan çalışmalar değerlendirildi. Yeni Eğitim - Öğretim Döneminde yapılacak çalışmalar görüşüldü.

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Haber: Kaymakamımız Sayın Dr. İsmail Altan DEMİRAYAK, Spor Tokat Projesi kapsamında yapılan toplantıya katıldı. - Haberler
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