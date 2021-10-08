Kaymakam Saçal ve Başkan Kepez ilçe halkıyla bir araya geldi - Haberler
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Kaymakam Saçal ve Başkan Kepez ilçe halkıyla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kaymakam Saçal ve Başkan Kepez ilçe halkıyla bir araya geldi

İnhisar Kaymakamı Elif Nur Saçal ve İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, ilçedeki işyerlerini gezerek esnafa hayırlı işler dilediler.

İnhisar Kaymakamı Elif Nur Saçal ve İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, ilçedeki işyerlerini gezerek esnafa hayırlı işler dilediler.

Kaymakam Saçal ve Başkan Kepez, ilçedeki Akkum Mahallesinde faaliyet gösteren işyerine ziyaret ederek hayırlı işler dilediler. Ardından mahalle sakinlerinden bazı evlere ziyaret yapan ikili ailelerle hasbihal ettiler. Ailelerin sorunlarını dileyen ikili, sağlıklı ve huzurlu nice güzel günler geçirilmesini temennisinde bulundular. - BİLECİK

Kaymakam Saçal ve Başkan Kepez ilçe halkıyla bir araya geldi

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