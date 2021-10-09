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Kaymakam Kundakçı'dan din görevlilerine yemek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kaymakam Kundakçı'dan din görevlilerine yemek

Van'ın Bahçesaray Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Camii ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle din görevlilerine yemek verdi.

VAN (İHA) - Van'ın Bahçesaray Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Camii ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle din görevlilerine yemek verdi.

Kurum amirlerinin de katıldığı yemekli programda konuşan Kaymakam Kundakçı, din görevlilerinin çok önemli bir vazifeyi ifa ettiğini söyledi. Diyanet İşleri Başkanlığının devlet kurumları içerisinde müstesna bir yere sahip olduğunu kaydeden Kundakçı, "Birlikte çok daha iyi hizmetler icra edeceğiz" dedi.

Yemeğin akabinde İlçe Müftüsü Ahmet Polat tarafından Kaymakam Kundakçı'ya Diyanet İşleri Başkanlığının eserlerini hediye etti. Ayrıca görevinde başarılı olan personellere protokol üyeleri tarafından başarı belgesi verilmesiyle program sona erdi. - VAN

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