Kaymakam Ertürkmen: 'Bağımlılıkla mücadelede STK'lar da destek vermeli' - Haberler
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Kaymakam Ertürkmen: "Bağımlılıkla mücadelede STK'lar da destek vermeli"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kaymakam Ertürkmen:

Samsun'un Bafra ilçesinde Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Kaymakam Cevdet Ertürkmen başkanlığında yapıldı.

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Kaymakam Cevdet Ertürkmen başkanlığında yapıldı.

Bağımlılıkla mücadele çalışmalarının çok boyutlu olarak ve kararlılıkla yürütüldüğünü söyleyen Kaymakam Ertürkmen, "Bağımlılık yapan her türlü maddeye erişiminin engellenmesi amacıyla ilçemizde önemli çalışmalar yapılıyor. Bağımlılığın dünya üzerinde olduğu gibi ülkemizde de sorunların başında geliyor. Bağımlılıkla mücadele konusunda tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla beraber mücadele ediyoruz. Buna rağmen, bu mücadele sadece kamu kurumlarının görev üstlenmesi ile çözülecek bir durum değil. Sivil toplum kuruluşlarının(STK) da önemli ölçüde destek vermeleri gerekiyor" dedi.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından bağımlılıkla mücadelede alınacak tedbirlerin görüşülüp değerlendirilmesi ile sona erdi.

Toplantıya Belediye Başkan Vekili Şaban Hüryaşar, Bafra Şevket Aşçı Turizm Fakültesi Araştırma Görevlisi Yusuf Ziya Akbaş, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temur, İlçe Jandarma Komutanı Üst Teğmen Fatih Özer, İlçe Müftüsü Necmettin Kayar, Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İkinci Müdürü Eyüp Şahin, Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Muzaffer Şahin, Çalışma ve İş Kurumu İlçe Müdür Vekili Esra Pektaş, Kredi ve Yurtlar Kurumu İlçe Müdürü M. Emin Albayrak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, İlçe Sağlık Müdürü Aytaç Akın, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Güreş katıldı. - SAMSUN

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