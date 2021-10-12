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Kaymakam Balcı mesai çıkışı çocuklarla sohbet etti

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Kaymakam Balcı mesai çıkışı çocuklarla sohbet etti

Ağrı'nın Diyadin Kaymakamı Alper Balcı, mesai çıkışında kapıda karşılaştığı çocuklarla sohbet etti.

AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Diyadin Kaymakamı Alper Balcı, mesai çıkışında kapıda karşılaştığı çocuklarla sohbet etti.

Diyadin Kaymakamı Alper Balcı, mesai çıkışında bir grup çocuğun sevgi gösterisiyle karşılaştı. Kaymakam Balcı, çocuklarla sohbet ederek sordukları sorulara cevaplar verdi. Diyadin Kaymakamı Balcı, neşeli görüntüsüyle dikkatleri çekti. Kaymakam Balcı, Kaymakamlık ve belediye olarak her zaman yanlarında olduklarını belirterek, kapısının her zaman açık olduğunu ifade etti. - AĞRI

Kaymakam Balcı mesai çıkışı çocuklarla sohbet etti

Kaymakam Balcı mesai çıkışı çocuklarla sohbet etti

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