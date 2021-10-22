Kavgayı ayırmaya çalışan arkadaşını kazara başından vurup öldürdü

ESKİŞEHİR'de İhsan Ö. (28), restoranda tartıştığı Veysel B.'yi tabancayla yaraladı, kavgayı ayırmak isteyen arkadaşı Baturhan Abacı'yı ise (25) kazara başından vurarak öldürdü. Kaçan şüpheli, 2 arkadaşı ile birlikte gözaltına alındı.

Olay, dün gece Tepebaşı ilçesine bağlı Yenibağlar Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'ndeki restoranda meydana geldi. İddiaya göre, İhsan Ö. ve Baturhan Abacı, yan masalarındaki Veysel B. (32) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle İhsan Ö. yanındaki tabanca ile Veysel B.'yi kolundan yaraladı.

Öte yandan Baturhan Abacı ile İhsan Ö.'nün dün gece oturdukları mekanda birlikte fotoğraf çekip sosyal medyadan da paylaştıkları görüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.