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Kavgada üzerine otomobil sürdüğü kuzeninin bacağı koptu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kavgada üzerine otomobil sürdüğü kuzeninin bacağı koptu

Arnavutköy'de iki kardeş arasındaki kavga, çocuklarının da karışmasıyla büyüdü. Kavgada bir kişi otomobilini kuzenin üzerine sürdü. Şahsın bacağı koparken, kavga sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Önceki gün saat 20.00 sıralarında Nene Hatun Mahallesi'nde iddiaya göre aynı apartmanda yaşayan Nurettin G. ve kardeşi İsmail G. henüz bilinmeyen bir nedenle birbirleriyle tartıştı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle her iki kardeşin çocukları da olaya dahil oldu. Sokak ortasında uzun süre devam eden kavgada İ.G., bindiği otomobiliyle kalabalığın arasında girdi. İ.G., otomobiliyle amcasının oğlu M.G.'ye çarptı.

Otomobille park halindeki bir tır arasına sıkışan M.G.'nin bacağı koptu. Bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, bacağı kopan M.G.'yi ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne götürdü.

Kavgada üzerine otomobil sürdüğü kuzeninin bacağı koptu

Olay sonrası kaçan İ.G. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Kavgada üzerine otomobil sürdüğü kuzeninin bacağı koptu

Kavgada üzerine otomobil sürdüğü kuzeninin bacağı koptu

Kavgada üzerine otomobil sürdüğü kuzeninin bacağı koptu

Kavgada üzerine otomobil sürdüğü kuzeninin bacağı koptu

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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