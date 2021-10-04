Kavgada pompalı tüfekle vurulan Demet, kurtarılamadı - Haberler
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Kavgada pompalı tüfekle vurulan Demet, kurtarılamadı

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde çocukları kavga eden iki aile arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan, duran kalbi hastanede yapılan müdahaleyle yeniden çalıştırılan Demet Kaçan (29), yaşamını yitirdi.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde çocukları Kavga eden iki aile arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan, duran kalbi hastanede yapılan müdahaleyle yeniden çalıştırılan Demet Kaçan (29), yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si ise tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 19.00 sıralarında Örnekköy Mahallesi 7514 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta çocukları kavga eden S.Z. ile Demet Kaçan arasında tartışma çıktı. Tarafların yakınlarının da katılımıyla büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında S.Z.'nin eşi Kadir Zeybek, evin balkonuna çıkarak pompalı tüfek ile ateş açtı. Demet Kaçan, Serdar Kaçan (35), Gamze Kaçan (32) ve Niyazi Gümüşsoy saçmalarla, Kadir Zeybek ve Şahin Kaçan (31) ise darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Durumu ağır olan Demet Kaçan ile Şahin Kaçan bir özel hastaneye, diğer yaralılar ise Çiğli Bölge Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbinin durduğu belirlenen Demet Kaçan, doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü. Ancak Kaçan, doktorların tüm çabasına karşın dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Kaçan'ın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

Bu arada, olayın ardından gözaltına alınan Kadir Zeybek, İsmail Zeybek ve R.Z'nin polisteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.Z. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan Kadir Zeybek ve İsmail Zeybek ise tutuklandı.


Kavgada pompalı tüfekle vurulan Demet, kurtarılamadı

Kavgada pompalı tüfekle vurulan Demet, kurtarılamadı

Kavgada pompalı tüfekle vurulan Demet, kurtarılamadı

Kavgada pompalı tüfekle vurulan Demet, kurtarılamadı
Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Son Dakika Haberleri
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