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Kavak'ta tıbbi ve aromatik bitkiler bilgilendirme toplantısı düzenlendi

AA / Mustafa Günay - Haberler | Güncel
Kavak'ta tıbbi ve aromatik bitkiler bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Kavak'ta tıbbi ve aromatik bitkiler bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kavak'ta tıbbi ve aromatik bitkiler bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile Kavak Yerel Eylem Grubu iş birliğinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Tekniker Ramazan Akcan Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya Kaymakam Ömer Saygılı, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Emniyet Müdürü Seyfettin Güveli, ziraat mühendisleri ve vatandaşlar katıldı.

Saygılı'nın açılış ve selamlama konuşmasının ardından ziraat mühendisleri, lavanta, kuş burnu ve salep gibi tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimiyle ilgili toprağın hazırlanması, ekimi, bakımı, toplanması konularında bilgilendirmede bulundu.

Vatandaşlar tarafından yöneltilen soruların cevaplandırılmasıyla devam eden toplantı, Saygılı, Sarıcaoğlu ve diğer protokol üyeleri tarafından toplantıya katılanlara katılım belgesinin verilmesinin ardından sona erdi.

Kavak Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ergin Taş, vatandaşların tıbbi ve aromatik bitkilerin üretilmesi konusunda istedikleri zaman kendilerine başvurabileceklerini kaydetti.

Kavak'ta tıbbi ve aromatik bitkiler bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Kavak'ta tıbbi ve aromatik bitkiler bilgilendirme toplantısı düzenlendi

AA / Mustafa Günay - Son Dakika Haberleri
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