Katar Emiri Al Sani ile IKBY Başkanı Barzani, iş birliğinin güçlendirilmesini görüştü - Haberler
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Katar Emiri Al Sani ile IKBY Başkanı Barzani, iş birliğinin güçlendirilmesini görüştü

AA / Serdar Bıtmez - Haberler | Güncel
Katar Emiri Al Sani ile IKBY Başkanı Barzani, iş birliğinin güçlendirilmesini görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, iş birliği ve ortak öneme sahip konuları ele aldı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ( Ikby ) Başkanı Neçirvan Barzani, iş birliği ve ortak öneme sahip konuları ele aldı.

Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar Emiri Al Sani ile IKBY Başkanı Barzani, başkent Doha'da bir araya geldi.

İkili ilişkilerin her alanda geliştirilip desteklenmesinin yollarının ele alındığı toplantıda, ortak öneme sahip konular da masaya yatırıldı.

Barzani, Doha ziyareti kapsamında dün Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman ile de bir araya gelmişti.

IKBY Başkanı Barzani'nin ziyaretinin süresine ilişkin bilgi verilmedi.

AA / Serdar Bıtmez - Son Dakika Haberleri
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Haber: Katar Emiri Al Sani ile IKBY Başkanı Barzani, iş birliğinin güçlendirilmesini görüştü - Haberler
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