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Katar Emiri Al Sani, Afganistan halkının güvenlik ve istikrara kavuşmasını istediklerini söyledi

AA / Serdar Bıtmez - Haberler | Güncel
Katar Emiri Al Sani, Afganistan halkının güvenlik ve istikrara kavuşmasını istediklerini söyledi

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, ülkesinin, kardeş Afganistan halkının güvenlik ve istikrara kavuşmasını istediğini belirtti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, ülkesinin, kardeş Afganistan halkının güvenlik ve istikrara kavuşmasını istediğini belirtti.

İtalya'nın başkenti Roma'da Afganistan gündemiyle olağanüstü düzenlenen G 20 toplantısına video konferans yöntemiyle katılan Al Sani, "Katar, farklı milletlerden binlerce kişinin Afganistan'dan tahliyesi için tarihin en büyük hava köprüsünün kurulmasına katkı sağladı." dedi.

Katar'dan teknik bir ekibin, Kabil'deki havalimanının yeniden hizmete açılması çerçevesinde harcadığı çabalara da değinen Al Sani, Afganistan'da dolaşım ve seyahat özgürlüğünün güvence altına alınması gerektiğinin altını çizdi.

Al Sani, ülkesinin kardeş Afganistan halkının güvenlik ve istikrara kavuşmasını istediğini belirterek, "Güvenlik ve istikrar, kalkınma ve refah için şart. Buradan hareketle anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözmeye olan inancımızdan hareketle, diyaloğu dış politikamızın temel prensibi haline getirdik." diye konuştu.

AA / Serdar Bıtmez - Son Dakika Haberleri
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