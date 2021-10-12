Katar Emiri Al Sani, Afganistan halkının güvenlik ve istikrara kavuşmasını istediklerini söyledi
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, ülkesinin, kardeş Afganistan halkının güvenlik ve istikrara kavuşmasını istediğini belirtti.
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, ülkesinin, kardeş Afganistan halkının güvenlik ve istikrara kavuşmasını istediğini belirtti.
İtalya'nın başkenti Roma'da Afganistan gündemiyle olağanüstü düzenlenen G 20 toplantısına video konferans yöntemiyle katılan Al Sani, "Katar, farklı milletlerden binlerce kişinin Afganistan'dan tahliyesi için tarihin en büyük hava köprüsünün kurulmasına katkı sağladı." dedi.
Katar'dan teknik bir ekibin, Kabil'deki havalimanının yeniden hizmete açılması çerçevesinde harcadığı çabalara da değinen Al Sani, Afganistan'da dolaşım ve seyahat özgürlüğünün güvence altına alınması gerektiğinin altını çizdi.
Al Sani, ülkesinin kardeş Afganistan halkının güvenlik ve istikrara kavuşmasını istediğini belirterek, "Güvenlik ve istikrar, kalkınma ve refah için şart. Buradan hareketle anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözmeye olan inancımızdan hareketle, diyaloğu dış politikamızın temel prensibi haline getirdik." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne video konferansla katıldı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afganistan) G20 bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulmasını öneriyorum. Türkiye olarak bu grubun başkanlığına da talibiz."
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afganistan'da güvenlik ve istikrarın bir an önce sağlanması sadece bölgesel değil düzeyde uluslararası ölçekte de kritik...