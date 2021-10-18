KASTAMONU'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 10 YARALI - Haberler
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KASTAMONU'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 10 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

KASTAMONU (DHA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 15.30'da D-100 karayolu Yeni Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Umut Küçükçakan yönetimindeki 19 RF 010 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak aynı yönde ilerleyen Hüseyin Ayhan yönetimindeki 81 BS 052 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Yine aynı yönde seyir halinde olan Engin Uğur idaresindeki 02 HT 354 plakalı otomobil, Aydın Usta yönetimindeki 34 TH 1207 plakalı otomobil, Sebahattin Aras idaresindeki 34 BEG 829 plakalı otomobil ve Ahmet A. idaresindeki 37 KF 092 plakalı otomobillerin kaza yapan araçlara çarpmasıyla meydana gelen zincirleme kazada sürücüler ve araçlarda bulunan toplam 10 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve emniyet ekibi sevk edildi. Yaralı kazazedeler, sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan D-100 karayolu İstanbul-Samsun istikameti, trafik ekiplerince yapılan çalışmanın ardından tekrar ulaşıma açıldı.

KASTAMONU'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 10 YARALI

KASTAMONU'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 10 YARALI

KASTAMONU'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 10 YARALI

KASTAMONU'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 10 YARALI
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