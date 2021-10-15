KASTAMONU - İki katlı evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KASTAMONU - İki katlı evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

AA / Erkut Kargın - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Araç ilçesinde yangında kullanılamaz hale gelen iki katlı evde bir kişinin cesedi bulundu.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Araç ilçesinde yangında kullanılamaz hale gelen iki katlı evde bir kişinin cesedi bulundu.

Deretepe köyü Tepe Mahallesi'nde Aysel Altun ile Emre, Yaşar ve Yavuz Barlas'ın ortağı olduğu iki katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen Samatlar Orman İşletme Müdürlüğü ve Araç Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangın sonrası soğutma çalışması başlatıldı.

İlçenin İğdir köyünde yaşayan Hüseyin Barlas'ın, kısa bir süre önce bu evi yeğenlerine sattığı öğrenildi. Deretepe köyünde bulunduğu öğrenilen Barlas'ın yanan evde olabileceği ihtimaline karşı itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Köy sakinlerinden Aziz Kütükçü, AA muhabirine, 1 kilometre uzakta oturduklarını ve patlama sesiyle bölgeye geldiklerini anlatarak, "Geldiğimizde ev büyük oranda yanmıştı. İtfaiyeye haber verdik." dedi.

Hüseyin Barlas'ın bugün köyde olduğunu belirten Kütükçü, "Hüseyin amca 1,5 sene önce burayı yeğenlerine sattı. Ev boştu. Bugün buraya geldiğini duyduk. İçeri baktık göremedik. Aradık, taradık ama bulamadık. İnşallah bir şey olmamıştır. İnşallah burada değildir." diye konuştu.

Ekipler Barlas'a ait olduğu düşünülen cesede sabah ulaştı. Ceset kimlik tespiti ve otopsi için Kastamonu Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

"Yaşlı, üzüldüm köye kadar ben getirdim"

Yangın işçisi ve greyder operatörü Nazir Tiftik ise yangının kendi köyünde çıktığını söyledi.

Olayı duyunca hemen bölgeye intikal ettiklerini anlatan Tiftik, "Yanan evin akşam benim bıraktığım şahsın bulunduğu ev olduğunu söylediler. Bu şahsı akşam 17.00 gibi yolda gördüm. Köye gideceğini ama araba olmadığı için yolda beklediğini söyledi. Yaşlı, üzüldüm köye kadar ben getirdim." dedi.

Akşam da yangın kontrol altına alındıktan sonra aramalara katıldığını ifade eden Tiftik, "Aramalarda cansız bedenine ulaştık. Üzücü bir durum. Cesedi ben buldum maalesef. O yüzden çok üzgünüm." diye konuştu.

KASTAMONU - İki katlı evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

KASTAMONU - İki katlı evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

KASTAMONU - İki katlı evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

KASTAMONU - İki katlı evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

KASTAMONU - İki katlı evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
AA / Erkut Kargın - Son Dakika Haberleri
Tayvan'da 13 katlı binada çıkan yangında 46 kişi öldü

Tayvan'da 13 katlı binada çıkan yangında 46 kişi öldü

 Denetim noktasında polise silahlı saldırı! O anlar güvenlik kamerasında

Denetim noktasında polise silahlı saldırı! O anlar güvenlik kamerasında

 Son dakika: Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Son dakika: Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kubilay Aka İdo Tatlıses Tamer Karadağlı Namaz Vakitleri
Spor Cristiano Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Nihal Yalçın Meral Akşener
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: KASTAMONU - İki katlı evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 10:16:15. #1.12#