Kasapoğlu: 'Gençlerimizle aramıza hiçbir odağın girmesine müsaade etmeyeceğiz' - Haberler
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Kasapoğlu: "Gençlerimizle aramıza hiçbir odağın girmesine müsaade etmeyeceğiz"

AA / Barış Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ERZİNCAN - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5. Geleneksel Dumanlı Gençlik ve Doğa Festivali Dumanlı Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi ile KYK Kız Yurdu'nun açılışına katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ERZİNCAN - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5. Geleneksel Dumanlı Gençlik ve Doğa Festivali Dumanlı Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi ile KYK Kız Yurdu'nun açılışına katıldı. (2)

Kasapoğlu: Gençlerimizle aramıza hiçbir odağın girmesine müsaade etmeyeceğiz

Kasapoğlu: Gençlerimizle aramıza hiçbir odağın girmesine müsaade etmeyeceğiz

Kasapoğlu: Gençlerimizle aramıza hiçbir odağın girmesine müsaade etmeyeceğiz

Kasapoğlu:
AA / Barış Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kasapoğlu: 'Gençlerimizle aramıza hiçbir odağın girmesine müsaade etmeyeceğiz' - Haberler
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