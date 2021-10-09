Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ERZİNCAN - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5. Geleneksel Dumanlı Gençlik ve Doğa Festivali Dumanlı Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi ile KYK Kız Yurdu'nun açılışına katıldı. (2)