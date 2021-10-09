Kasapoğlu: "Gençlerimizle aramıza hiçbir odağın girmesine müsaade etmeyeceğiz"
AA / Barış Yalçınkaya - Haberler | Güncel
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ERZİNCAN - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5. Geleneksel Dumanlı Gençlik ve Doğa Festivali Dumanlı Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi ile KYK Kız Yurdu'nun açılışına katıldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ERZİNCAN - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5. Geleneksel Dumanlı Gençlik ve Doğa Festivali Dumanlı Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi ile KYK Kız Yurdu'nun açılışına katıldı. (2)