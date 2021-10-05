Kartal Belediyesi'nden 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde hayvan dostlarına teşekkür plaketi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kartal Belediyesi'nden 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde hayvan dostlarına teşekkür plaketi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kartal Belediyesi'nden 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde hayvan dostlarına teşekkür plaketi

Kartal Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde hayvan dostlarıyla bir araya geldi.

Kartal Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde hayvan dostlarıyla bir araya geldi. Kartal'daki sokak hayvanlarının her türlü ihtiyaçlarına el uzatan hayvan dostları ile buluşulan etkinlikte teşekkür plaketi ve hediye takdimi yapıldı.

Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde hayvan dostlarını unutmadı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ile koordineli olarak, Kartal'daki sokak hayvanlarının; beslenme, barınma gibi ihtiyaçlarını karşılayan hayvan dostlarına, Kartal Belediyesi tarafından teşekkür plaketi ve hediye takdim edildi.

Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu'ndan teşekkür

Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde gerçekleşen etkinliğe, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu katıldı. Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu, Kartal Belediyesi'nin hayvan dostu bir belediye olduğunu kaydederek; "Bugün, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde, kıymetli hayvan dostlarımızı ağırlıyoruz. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Veteriner İşleri Müdürlüğümüz ile koordineli olarak, Kartal'da sokak hayvanlarına dair çok önemli çalışmalara imza atıyorlar. Bugün de, kendilerine duyduğumuz minnetin karşılığı olarak, teşekkür plaketi ve hediyelerini takdim ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kartal Belediyesi'nden 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde hayvan dostlarına teşekkür plaketi

Kartal Belediyesi'nden 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde hayvan dostlarına teşekkür plaketi

Kartal Belediyesi'nden 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde hayvan dostlarına teşekkür plaketi

Kartal Belediyesi'nden 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde hayvan dostlarına teşekkür plaketi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Fuat Oktay Meral Akşener Ekrem İmamoğlu
Magazin Bülent Ersoy
Spor Mesut Özil Aykut Kocaman Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Gazeteler Namaz Vakitleri Şans Oyunları Rüya Tabirleri Numan Kurtulmuş Tahir Büyükakın Mevlüt Çavuşoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kartal Belediyesi'nden 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde hayvan dostlarına teşekkür plaketi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 12:41:28. #1.12#