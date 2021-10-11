Kars'ta santral çalışanları bozuk yolu yapıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kars'ta santral çalışanları bozuk yolu yapıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kars'ta santral çalışanları bozuk yolu yapıyor

Kars'ta özerlikle hafta sonları yüzlerce vatandaşın mesire alanı olarak kullandığı Kent Ormanı'nın 5 kilometrelik bozuk yolunu HES santralı çalışanları yapıyor.

KARS (İHA) - Kars'ta özerlikle hafta sonları yüzlerce vatandaşın mesire alanı olarak kullandığı Kent Ormanı'nın 5 kilometrelik bozuk yolunu Hes santralı çalışanları yapıyor.

Dereiçi Mevkiinde bulunan Hidroelektrik Santrali'nde çalışan personel, her gün kullandıkları ve çukurlarla dolu olan Dereiçi Mevkii yolunun çukurlarını taş ve toprakla doldurarak yapmaya çalışıyor.

Kars'ta uzun zamandan beri bozuk olan yolları kendi imkanlarıyla yapmaya çalıştıklarını ifade eden santral çalışanları, "Bizler her gün bu yolu kullanıyoruz. Yolda çukurlar var. Özellikle yağmurlu havalarda çukurlara su dolduğu için fark edemeyerek çukura düşüyoruz. Biz de arkadaşlarla yolda buluna çukurları doldurmaya karar verdik" dediler.

Çukurları taş ile doldurup üzerine toprak koyuyorlar"

Dereiçi mevkiinde yollarının çukurlarını taşla dolduran santral çalışanları, taşlarının üzerine de toprak koyarak yolu yapmaya çalışıyorlar. Hafta sonları vatandaşların da mesire yeri olarak kullandığı bölgede belediye ait kesimhane de bulunuyor.

HES santralı çalışanları Dereiçi yoluna yetkilerden greyderle bir bıçak vurarak düzeltmesini bekliyor. Bıçak vurduğu takdirde çukurların tamamen ortadan kalkacağını dikkat çeken santral çalışanları araçlarını sanayiye götürmekten bıktıklarını sözlerine eklediler. - KARS

Kars'ta santral çalışanları bozuk yolu yapıyor

Kars'ta santral çalışanları bozuk yolu yapıyor

Kars'ta santral çalışanları bozuk yolu yapıyor

Kars'ta santral çalışanları bozuk yolu yapıyor

Kars'ta santral çalışanları bozuk yolu yapıyor

Kars'ta santral çalışanları bozuk yolu yapıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Ali Babacan Mustafa Şentop Binali Yıldırım Mustafa Destici
Magazin Işıl Sergen Düm Tek Tek Burak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Caner Erkin Emre Belözoğlu Ferdi Kadıoğlu Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Ali Erbil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kars'ta santral çalışanları bozuk yolu yapıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 11:03:27. #1.11#