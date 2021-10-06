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Etkili olan kar sürücülere zor anlar yaşattı

AA / İsmail Kaplan - Haberler | Güncel

Kars'ta sonbaharda etkili olan kar dolayısıyla bazı sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.

IĞDIR (AA) - Kars'ta sonbaharda etkili olan kar dolayısıyla bazı sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Kentte iki gündür aralıklarla süren sağanak, bugün il merkezinde yerini karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışına bıraktı.

Kars- Iğdır kara yolunda, karın yolu kaplaması ve görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle sürücüler güçlükle ilerledi.

Sonbahardaki kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler ise araçlarını yol kenarına çekerek bir süre bekledi.

Yolda ulaşım, bölgeye sevk edilen Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne ait karla mücadele araçlarının temizleme çalışması sonrası normale döndü.

Kars-Iğdır kara yolunun Hanlar Ge

Etkili olan kar sürücülere zor anlar yaşattı

Etkili olan kar sürücülere zor anlar yaşattı

Etkili olan kar sürücülere zor anlar yaşattı

Etkili olan kar sürücülere zor anlar yaşattı

Etkili olan kar sürücülere zor anlar yaşattı

Etkili olan kar sürücülere zor anlar yaşattı

Etkili olan kar sürücülere zor anlar yaşattı

Etkili olan kar sürücülere zor anlar yaşattı

Etkili olan kar sürücülere zor anlar yaşattı
AA / İsmail Kaplan - Son Dakika Haberleri
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