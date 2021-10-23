Kardeşlerim Oğulcan kaç yaşında? Kardeşlerim Oğulcan kimdir, gerçek adı nedir? Cihan Şimşek kimdir?

Kardeşlerim Oğulcan kaç yaşında? Kardeşlerim Oğulcan kimdir, gerçek adı nedir? sorularına yanıt aranıyor. Kardeşlerim dizisinde Oğulcan karakterine hayat veren Cihan Şimşek'in yaşamı merak edildi. Kardeşlerim dizisinin yeni bölümünde Oğulcan ve Ömer karakterleri dikkat çekiyor. Peki ama Kardeşlerim dizisinde Oğulcan'a hayat veren Cihan Şimşek kimdir?

KARDEŞLERİM OĞULCAN KİMDİR?

18 yaşında olan Oğulcan komik, eğlenceli, özgüveni yüksek bir çocuktur. Aşık olduğu kız için her türlü çılgınlığı yapıp, engel tanımayacak eğlenceli bir aşıktır. İyi bir dost olan Oğulcan, kuzeni Ömer için iyi bir sırdaştır. Oğulcan karakterini canlandıran isim, Cihan Şimşek'tir.

CİHAN ŞİMŞEK KİMDİR?

Turan Cihan Şimşek genç oyuncular arasında yer alıyor. Şu an İstanbul'da yaşamaktadır. Bez Bebek dizisinde Selim rolünü canlandırarak tanınmış ve aynı zamanda Krispi, Haribo, Eti Cin, Genç Turkcell ve Paşabahçe reklamlarında da yer almıştır.

Dizinin bir parçası olarak çekilen Zil Çalınca Avı isimli Disney Channel'ın TV filminde Metehan karakteriyle başrolde oynamıştır. Ardından Merhaba Hayat dizisinde konuk oyuncu olarak Rüzgar karakterini canlandırmıştır. Turan Cihan Şimşek, başrolünde olduğu Zil Çalınca dizisiyle birlikte Türkiye'de daha fazla tanınmayı başarmış ve büyük hayran kitlelerine ulaşmıştır. Daha sonra TRT1'de yayınlanan Bir Yastıkta dizisinde Poyraz karakterini oynamış. Yine TRT1'de yayınlanan Beni Böyle Sev'de Deniz karakteri ile izleyicilerin karşına çıkmıştır. Beni Böyle Sev bittikten sonra Star'da yayınlanan Medcezir dizisinde Ali karakterini canlandırmıştır. Zil çalınca dan sonra Medcezir sayesinde daha da fazla hayran kitlesi elde etmiştir. 2016 yılında Trt1 Tv sineması Suda Balık filminde Mert karakterini canlandırarak ilk defa kötü bir karaktere hayat vermiş oldu. 2016'da yine Star'da yayınlanan Hanım Köylü isimli dizide Cüneyt karakterine hayat vermiştir. 2017 Mayıs ayında vizyona giren 4N1K filmimde Sinan karakteriyle başrollerden biri olarak ilk sinema deneyimini gerçekleştirmiştir.

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