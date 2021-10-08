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Kardeş şehrin misafirleri gala yemeğinde ağırlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kardeş şehrin misafirleri gala yemeğinde ağırlandı

Marmaris-Fürth kardeş şehir ilişkilerinin başlamasının 25. yılı nedeniyle bir gala yemeği düzenlendi.

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Marmaris-Fürth kardeş şehir ilişkilerinin başlamasının 25. yılı nedeniyle bir gala yemeği düzenlendi. Bir otelde düzenlenen gala yemeğine ev sahipliği yapan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay konuk başkan Thomas Jung'a 25 sene önce imzalanan kardeşlik anlaşmasının bir replikasını hediye etti.

Marmaris - Fürth kardeş şehir ilişkilerinin 25. yılı kutlamaları kapsamında bir gala yemeği düzenlendi. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın ev sahipliği yaptığı yemeğe Fürth Belediye Başkanı Thomas Jung'un da yer aldığı Alman heyeti, CHP Marmaris İlçe Başkanı Zekican Balcı, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, Marmaris Belediyesi Meclis Üyeleri ve çok sayıda konuk katıldı. 25. yıl için hazırlanan pastayı kesen belediye başkanları, kardeşliğin daha uzun yıllar sürmesi dileğinde bulundu.

Fürth Belediye Başkanı Jung'a 25 sene önce imzalanan kardeşlik anlaşmasının bir replikasını hediye eden Marmaris Belediye Başkanı Oktay burada yaptığı konuşmada Fürth ile çok güzel çalışmalara imza atıldığını söyledi. Özellikle son iki yıldır pandemi nedeniyle ilişkilerimizde zorunlu bir uzaklık yaşandığını dile getiren Oktay, "Normalleşmeye geçtiğimiz şu günlerde yarıda bıraktığımız ortak çalışmalarımızı daha da hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Başta sosyal, kültürel, sportif, teknolojik ve çevre çalışmaları konusundaki çalışmaların hızlanmasına katkı sağlayacağız" dedi.

Fürth Belediye Başkanı Jung ise "25 yıl süren bu harika kardeşlikten dolayı sizlere teşekkür etmek istiyorum. Şundan eminim ki daha bizden sonra birçok jenerasyon bu dostluğun tadına varacak. Bizim Marmaris'le olan dostluğumuz bir model olarak aynı zamanda Türkiye ile Almanya arasındaki dostluk ilişkilerini de işaret eder" dedi. Türkiye'nin Avrupa için çok önemli olduğunu ve mecburen kapılarını sürekli açık tutmak zorunda olduğuna dikkat çeken Jung, "Orada dostlarınız olduğunu bilmenizi isterim" diyerek sözlerini bitirdi. - MUĞLA

Kardeş şehrin misafirleri gala yemeğinde ağırlandı

Kardeş şehrin misafirleri gala yemeğinde ağırlandı

Kardeş şehrin misafirleri gala yemeğinde ağırlandı

Kardeş şehrin misafirleri gala yemeğinde ağırlandı

Kardeş şehrin misafirleri gala yemeğinde ağırlandı

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