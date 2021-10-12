Ağaç yüzünden kardeşini öldüren zanlı mahkemede günah çıkardı: Pişmanım, keşke ben ölseydim - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ağaç yüzünden kardeşini öldüren zanlı mahkemede günah çıkardı: Pişmanım, keşke ben ölseydim

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, zeytin ağaçlarının kesilmesi nedeniyle çıkan tartışmada ağabeyi Hüseyin Baran'ı ruhsatsız tüfekle öldüren Mustafa Baran'ın tutuklu yargılanmasına devam edildi. Baran, duruşmada "Bu şahıslardan 10 yıldır kaçıyorum. Kaçmaktan usanmıştım. Suç tarihinde ya o ölecekti ya ben. Pişmanım, keşke ben ölseydim." diyerek tahliyesini ve beraatini istedi.

Manavgat ilçesi Demirciler Mahallesi Külcüler mevkisinde, mülkiyeti Hazine'ye ait 15 dönüm araziye 5 kardeş, zeytin ağacı dikti. Araziye 16 Mart'ta gelen Hüseyin Baran ile kardeşi Mustafa Baran arasında zeytin ağaçlarının kesilmesi nedeniyle tartışma çıktı. Bu sırada otomobilden ruhsatsız tüfeğini alan Mustafa Baran, ağabeyine ateş etti.

Hüseyin Baran, kanlar içinde yere yığılırken, Mustafa Baran ise aracına binerek kaçtı. Olayın ardından jandarma, evinde saklanan Mustafa Baran'ı yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Baran, sulh ceza hakimliğince 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Olayla ilgili hazırlanan iddianame, Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Cinayete konu arazinin kullanımından kaynaklı taraflar arasında sorunların bulunduğu kaydedilen iddianamede, olayın tasarlanarak işlediğine dair delil elde edilemediği belirtildi.

Davanın 3'üncü duruşmasına tutuklu sanık Mustafa Baran, Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'nde SEGBİS ile katıldı, tarafların yakınları ve avukatları ise salonda hazır bulundu. Olayla ilgili esas hakkında görüşünü açıklayan savcı, sanık ile Hüseyin Baran'ın öz kardeş olduklarını ve aralarında yaklaşık 10 yıldır arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunduğunu hatırlatarak, "Olay günü sanığın tarlaya gittiği, kullandığı tüfeğin aracında bulunduğu, sanığın ekmiş olduğu soğanlara gübre atmaya başladığı, bu sırada maktul Hüseyin'in olay yerine geldiği, taraflar arasında arazide bulunan zeytin ağaçlarının kesilmesinden dolayı tartışma yaşandığı, tartışmanın devamında maktul Hüseyin'in Mustafa'yı elindeki nacakla kovalamaya başladığı, bir süre sonra sanık ile maktulün boğuşmaya başladığı, akabinde sanığın eline aldığı tüfekle maktule ateş ederek öldürdüğü anlaşılmıştır. Maktul Hüseyin Baran'a ait giysiler üzerinde yapılan incelemeler neticesinde atışın 'uzak atış' olduğu tespit edilmiştir. Sanığın öldürme eylemi öncesinde maktulle yaşamış olduğu tartışma ve arbedenin 'haksız tahrik'e neden olduğu ve eylemi haksız tahrik etkisi altında gerçekleştirdiği anlaşılmıştır" dedi. Savcı, cinayetin haksız tahrik altında işlendiğini belirterek, sanık Mustafa Baran'ın 18 yıldan 24 yıla kadar cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme başkanı tarafından savcının esas hakkında görüşüne karşı bir diyeceği olup olmadığı sorulan sanık Mustafa Baran, "Dosyaya bakılırsa bu şahıslardan 10 yıldır kaçtığım anlaşılır. Kaçmaktan usanmıştım. Suç tarihinde ya o ölecekti ya ben. Olaydan dolayı pişmanım, keşke ben ölseydim. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" diye konuştu.

Duruşmada tarafların avukatları, savcının esas hakkındaki görüşüne karşı beyanda bulunmak için süre istedi. Duruşma, ertelendi.

Ağaç yüzünden kardeşini öldüren zanlı mahkemede günah çıkardı: Pişmanım, keşke ben ölseydim
Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Tarkan Seren Serengil
Spor Memduh Büyükkılıç Ali Koç Ferdi Kadıoğlu Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Hulusi Akar Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ağaç yüzünden kardeşini öldüren zanlı mahkemede günah çıkardı: Pişmanım, keşke ben ölseydim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 10:18:10. #1.11#