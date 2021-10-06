Karaman Valisi Işık, Ayrancı ilçesini ziyaret etti

KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Ayrancı ilçesinde incelemelerde bulundu.

Ayrancı Kaymakamlığı ile ilçedeki ziyaretlerine başlayan Vali Işık, Ayrancı Kaymakamlığına atanan Fatih Eroğlu'nu tebrik ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Daha sonra Belediye Başkanlığını ziyaret eden Vali Işık, yeni görünümüyle birlikte kamuya daha kaliteli hizmet vermesi beklenen belediye binasının hayırlı olması temennisinde bulunarak Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı'dan belediyenin ilçedeki çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Ziyaretlerini Divle Köyü ile sürdüren Vali Işık, Divle obruk mağarasında muhafaza edilen ve Karaman'ın tescilli ürünlerinden biri olan "Divle obruk peyniri" hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

İnönü mesire alanındaki ziyaret ve incelemelerinin ardından ilçeye bağlı Hüyükburun köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Vali Işık, bir süre sohbet ettiği köy halkının sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Işık'ın ziyaret ve incelemelerine Ayrancı Kaymakamı Fatih Eroğlu, Sarıveliler Kaymakamı Ayşegül Efe, Başyayla Kaymakamı Muttalip Çetin, Kazımkarabekir Kaymakamı Muhammed Enes Çıkrık, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya ve ilgili kurum müdürleri katıldı.