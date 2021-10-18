Karadeniz için aşı çağrısı yapan Prof. Dr. Aydın: Vakalar asemptomatik çoğalıyor

AYDIN (DHA) - KARADENİZ Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, en çok vaka artışının yaşandığı Karadeniz Bölgesi için aşı çağrısı yaparak "Vakalar, yüzde 85 asemptomatik olarak çoğalmaya devam ediyor ama bir belirti göstermiyor. Virüs bu şekilde işini görüyor. Asemptomatik hastaların da aşılanmış olması lazım" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, dün Twitter hesabından 2- 8 Ekim arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarının güncellendiği haritayı paylaştı. Vaka sayısı en çok artan 10 il; Giresun, Ordu, Ardahan, Kastamonu, Çorum, Samsun, Tokat, Amasya, Kahramanmaraş ve Karabük oldu. Karadeniz Bölgesi'nden ilk 10'da 8 il yer aldı.

Neziye Tiryaki Ongun ise, "Vatandaşlar dikkat etmiyor. Maske kullanılmıyor. Vatandaşlar, aşı olmak istemiyor. Neden? Aşı olmamak hata bence. Aşı önemsenmiyor. İnsansak, birbirimize zarar vermeyeceksek aşı olmalıyız. Birbirimizi korumalıyız. Tehlikeli bir hastalık bu. 'Bir şey olmaz' diyoruz ama oluyor sonuçta. Bu hastalıktan kurtulmak için her öneriye uymalıyız" diyerek aşı çağrısı yaptı.