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Karacabey'de Tarım Parkları otopark sorununa çözüm oluyor

Bültenler - Haberler | Güncel
Karacabey'de Tarım Parkları otopark sorununa çözüm oluyor

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, 'tarım ve hayvancılık şehri' Karacabey'de otopark sorununu ve kent içi trafik yoğunluğunu çözmek için ürettiği çözümlerden biri olan Tarım Parkı projesinin ikincisini açmaya hazırlanıyor.

KARACABEY, BURSA (Bültenler) - Karacabey Belediyesi'nin artan nüfus ve trafik ile birlikte kentin ihtiyacı olan otoparklara yönelik hamleleri sürüyor.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'tarım ve hayvancılık şehri' Karacabey'de otopark sorununu ve kent içi trafik yoğunluğunu çözmek için ürettiği çözümlerden biri olan Tarım Parkı projesinin ikincisini açmaya hazırlanıyor.

Karacabey Belediyesi'nin, özellikle ilçe merkezinde trafik yoğunluğuna sebep olan tarım aletlerinin bu yoğunluğunu ortadan kaldırmak için hayata geçirdiği Tarım Parkı Projesinin ikinci etabı, 50 bin m2'lik yeni bir alanda hayat buluyor.

Yoğun talep sonrası rampa da hazırlanıyor

Tamamlandığında, özellikle soğan hali arkasında faaliyet gösterecek olan Tarım Park 2, aynı zamanda yine Karacabey Belediyesi tarafından üreticilerden gelen yoğun rampa talebi üzerine 'Rampa' olarak bilinen ve üreticilerin ürünlerini kamyon ve tırlara aktarmasına yardımcı olacak sistem de hazırlanıyor.

Başkan Ali Özkan, yeni Tarım Park alanı içerisinde yer alan rampanın inşaatını yerinde inceledi.

Yakında açılacak

Özkan burada yaptığı açıklamada, "Tarım ve hayvancılığın başkenti olarak anılan güzellikler şehri Karacabey'de, çiftçilik ön planda olan uğraş alanlarından bir tanesidir. Hemşerilerimiz bu faaliyeti icra ederken, kullandıkları traktörler, römorklar ve zirai ekipmanlar, park ve trafik yoğunluğuna neden olmaktadır. Ve bu durum zaten trafik konusunda sıkıntı yaşayan şehir içinde, ayrıca bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bizler Karacabey Belediyesi olarak, Kademe binamızın olduğu bölgede 10 bin m2'lik alanda, Türkiye'de orijinal bir proje olan Tarım Parkını hizmete açmanın mutluluğunu yaşadık. Orada belirlediğimiz alanda, üreticilerimizin traktörlerini, römorklarını ve zirai aletlerini muhafaza edebilme imkanına ulaştılar. Ve Tarım Park projesi için ikinci inşayı da aylar önce burada başlatmış, alana girişi için de köprü geçişlerini inşa etmiştik. Toplamda 50 bin m2'lik alanda 2. Tarım Park projemiz tamamlanmak üzere. Buraya, gelen talep doğrultusunda tam kapasiteli bir rampa da yapıyoruz. Özellikle üreticilerimizin ürünlerini araçlara aktarmasında büyük kolaylık sağlıyor bu rampalar. Yakında 2. Tarım Park'ın da açılışını gerçekleştireceğiz. Şehrimize şimdiden hayırlı olsun" dedi.

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