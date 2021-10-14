Karabük Üniversitesindeki yabancı öğrenciler safran hasadına katıldı - Haberler
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Karabük Üniversitesindeki yabancı öğrenciler safran hasadına katıldı

AA / Orhan Kuzu - Haberler | Kültür Sanat
Karabük Üniversitesindeki yabancı öğrenciler safran hasadına katıldı

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) öğrenim gören yabancı öğrenciler, safran hasat etti.

KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesinde (KBÜ) öğrenim gören yabancı öğrenciler, safran hasat etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KBÜ tarafından organize edilen etkinlikte yabancı öğrenciler, Rektör Refik Polat ile bir araya gelerek Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde İsmail Yılmaz'a ait tarlada safran hasadı yaptı.

Öğrencilerin kollarına sepetleri takarak safran çiçeğini topladığı etkinlikte Rektör Polat da öğrencilere safran tarımı hakkında bilgi verdi. Etkinlik sonunda ise öğrencilere safran çayı ikram edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Polat, yörede yetiştirilen ürünlerin ve değerlerin yabancı öğrencilere tanıtılmasının önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Uluslararası öğrencilerimizle birlikte Safranbolu ilçemizle özdeşleşen safran bitkisinin hasadını yaptık. Öğrencilerimize akademik eğitimin yanında bu tür etkinliklerle de yöremizi ve ülkemizi tanıtıyoruz. Onlar da ülkelerine döndüklerinde biriktirdikleri bu güzel anılarla bizlerin gönüllü elçisi olarak ülkemiz kültürünü tüm dünyaya tanıtıyorlar."

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri
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