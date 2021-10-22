Karabük'ten kısa kısa

KARABÜK (AA) - PTT'nin 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Karabük'te çeşitli etkinlikler düzenlendi.

PTT Karabük Başmüdürü Şükrü Elmas, PTT Karabük Merkez Müdürlüğüne gelerek 181. numarayı alan kişiye hediye takdim etti.

Etkinlikler kapsamında Başmüdür Elmas ve şube müdürlerinden oluşan heyet, Vali Fuat Gürel'e makamında ziyarette bulundu.

Geleceğin aşçıları Safranbolu'da yetişiyor

Safranbolu Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, okul ziyaretleri kapsamında Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri alanında eğitim-öğretim gören öğrencileri uygulama mutfağında ziyaret etti.

Gümüş, yaptığı açıklamada, meslek liseleri öğrencilerinin bir taraftan akademik yönden eğitim-öğretim alırken diğer taraftan da hayata ve mesleğe hazırlanma, bir meslek sahibi olmak için uygulamalı eğitim gördüğünü bildirdi.

Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri alanında da geleceğin master şeflerinin yetiştiğini belirten Gümüş, "Öğrencilerimiz hem Anadolu mutfağımızın eşsiz lezzetlerini hem de dünya mutfağının çeşitli tatlarını öğretmenleri rehberliğinde uygulamalı olarak öğreniyorlar." ifadelerini kullandı.

KBÜ'de öğrenci kulüpleri tanıtım günleri düzenlendi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından organize edilen Kulüp Tanıtım Günleri başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, kulüp ve toplulukların açılan stantlarda üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere kulüplerin faaliyetleri hakkında bilgi vererek yeni üye kaydı gerçekleştirdiği bildirildi.

Kulüp Tanıtım Günlerine, KBÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmalar yürüten bilim, sanat, kültür, spor gibi alanlarda 42 kulüp katıldı.

KÜ Rektörü Topal'dan KBÜ Rektörü Polat'a ziyaret

Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ı ziyaret etti.

Ziyarette akademik konular başta olmak üzere iki üniversite arasında iş birliği konuları görüşüldü.

KARDERFED Başkanı Akay'dan KBÜ Rektörü Polat'a ziyaret

Karabük Dernekler Federasyonu (KARDERFED) Başkanı Cevdet Akay, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ı makamında ziyaret etti.

Akay, ziyarette, Rektör Polat'ı İstanbul Yenikapı'da düzenlenecek olan "Karabük Tanıtım Günlerine" davet etti.

Çelik Kentin Yürekli Çocuklarından Rektör Polat'a ziyaret

Çelik Kentin Yürekli Çocukları projesi kapsamında Kartaltepe İlköğretim Okulunda öğrenim gören 22 öğrenci, öğretmenleriyle birlikte Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ı ziyaret etti.