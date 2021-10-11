Karabük'ten kısa kısa

KARABÜK (AA) - AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, "Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu" eğitim programını değerlendirdi.

Altınöz, AK Parti Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Başkanlığınca Ankara'da gerçekleştirilen programa 81 il başkanının katıldığını, birçok konuyu ele aldıklarını belirtti.

İlk dersi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldıklarını aktaran Altınöz, "Bu programın en temel amaçları, teşkilatlarımızın 2023 seçimlerine hazır hale getirilmesi." ifadesini kullandı.

Onur sahası için ödenek yatırıldı

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Onur Sahası Sentetik Yüzeyli Futbol Sahası Dönüşüm projesi için ihtiyaç olan ödeneğin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne yatırıldığını bildirdi.

Ünal ve Güneş, ortak yazılı açıklamasında, Karabük'te uzun yıllardır amatör futbol branşlarına hizmet eden, akademi liglerine ev sahipliği yapan ve Kardemir Karabükspor'un antrenman sahası olarak kullandığı onur sahasının çim yüzeyinin kullanımından kaynaklı ekonomik ömrünü tamamladığını ve bakım onarıma ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaretlerinde onur sahası dönüşüm projesi için ihtiyaç olan ödeneğin onaylandığını, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne aktarımının yapıldığını aktaran Ünal ve Güneş, şunları kaydetti:

"Projelendirme ve ihale süreci en kısa süre içerisinde tamamlandıktan sonra onur sahası tekrar eski günlerdeki gibi amatör futbol lig takımları tarafından kullanılacak ve 4 kulvarlı yürüyüş parkurları ile ilimizde sporseverlerin hizmetine sunulacaktır. Projenin hayata geçirilmesinde ve ilgili ödeneğin ilimize kazandırılmasında bizlerden desteklerini esirgemeyen Sayın Bakanımıza ve bakanlık yöneticilerimize teşekkür ediyor, Karabük'ümüze ve tüm sporseverlere hayırlı olmasını temenni ediyoruz."