Karabük'ten kısa kısa - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karabük'ten kısa kısa

AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Karabük'ten kısa kısa

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, "Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu" eğitim programını değerlendirdi.

KARABÜK (AA) - AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, "Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu" eğitim programını değerlendirdi.

Altınöz, AK Parti Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Başkanlığınca Ankara'da gerçekleştirilen programa 81 il başkanının katıldığını, birçok konuyu ele aldıklarını belirtti.

İlk dersi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldıklarını aktaran Altınöz, "Bu programın en temel amaçları, teşkilatlarımızın 2023 seçimlerine hazır hale getirilmesi." ifadesini kullandı.

Onur sahası için ödenek yatırıldı

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Onur Sahası Sentetik Yüzeyli Futbol Sahası Dönüşüm projesi için ihtiyaç olan ödeneğin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne yatırıldığını bildirdi.

Ünal ve Güneş, ortak yazılı açıklamasında, Karabük'te uzun yıllardır amatör futbol branşlarına hizmet eden, akademi liglerine ev sahipliği yapan ve Kardemir Karabükspor'un antrenman sahası olarak kullandığı onur sahasının çim yüzeyinin kullanımından kaynaklı ekonomik ömrünü tamamladığını ve bakım onarıma ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaretlerinde onur sahası dönüşüm projesi için ihtiyaç olan ödeneğin onaylandığını, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne aktarımının yapıldığını aktaran Ünal ve Güneş, şunları kaydetti:

"Projelendirme ve ihale süreci en kısa süre içerisinde tamamlandıktan sonra onur sahası tekrar eski günlerdeki gibi amatör futbol lig takımları tarafından kullanılacak ve 4 kulvarlı yürüyüş parkurları ile ilimizde sporseverlerin hizmetine sunulacaktır. Projenin hayata geçirilmesinde ve ilgili ödeneğin ilimize kazandırılmasında bizlerden desteklerini esirgemeyen Sayın Bakanımıza ve bakanlık yöneticilerimize teşekkür ediyor, Karabük'ümüze ve tüm sporseverlere hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

Karabük'ten kısa kısa

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Aydemir Necmettin Erbakan Sergen Yalçın
Magazin Burak Sergen Gülşen Kubilay Aka Pınar Deniz
Spor Ferdi Kadıoğlu Ali Koç
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Vladimir Putin Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Karabük'ten kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 17:41:43. #1.12#