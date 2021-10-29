KAR YAĞIŞI 15 SANTİMETREYE ULAŞAN SARIKAMIŞ'TA KAYAK YAPTILAR - Haberler
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KAR YAĞIŞI 15 SANTİMETREYE ULAŞAN SARIKAMIŞ'TA KAYAK YAPTILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçe merkezinde yaşamı etkiliyor.

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan Kar yağışı ilçe merkezinde yaşamı etkiliyor. Kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı ilçede vatandaşlar, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kayak keyfi yaşadı.

Sarıkamış'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı gün boyu etkili oldu. İlçe merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken Sarıkamış Ormanları içindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 15 santimetre olarak ölçüldü. Kar kalınlığının kayak yapabilecek düzeyde olduğunu gören vatandaşlar kayak takımlarını alarak kayak merkezine gitti. Gün boyu kayak yapan vatandaşlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kayak keyfi yaşadıklarını söyledi. Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki bir otelin müdürü Bora Kamber, 29 Ekim'de yağan karın 15 santimetre kalınlığa ulaştığını belirtti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sarıçam ormanları içerisinde muhteşem kar yağışıyla girdiklerini söyleyen Bora Kamber, yağışların kasım ayında da devam edeceğini kaydetti. Kamber, yağışların devam etmesi halinde pistlerin aralık başında açılabileceğini bildirdi.

KAR YAĞIŞI 15 SANTİMETREYE ULAŞAN SARIKAMIŞ'TA KAYAK YAPTILAR

KAR YAĞIŞI 15 SANTİMETREYE ULAŞAN SARIKAMIŞ'TA KAYAK YAPTILAR

KAR YAĞIŞI 15 SANTİMETREYE ULAŞAN SARIKAMIŞ'TA KAYAK YAPTILAR

KAR YAĞIŞI 15 SANTİMETREYE ULAŞAN SARIKAMIŞ'TA KAYAK YAPTILAR

KAR YAĞIŞI 15 SANTİMETREYE ULAŞAN SARIKAMIŞ'TA KAYAK YAPTILAR

KAR YAĞIŞI 15 SANTİMETREYE ULAŞAN SARIKAMIŞ'TA KAYAK YAPTILAR

KAR YAĞIŞI 15 SANTİMETREYE ULAŞAN SARIKAMIŞ'TA KAYAK YAPTILAR

KAR YAĞIŞI 15 SANTİMETREYE ULAŞAN SARIKAMIŞ'TA KAYAK YAPTILAR

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