Kapıköy ve Esendere'yi İran da açtı

Van'ın İran sınırındaki Saray ilçesinde bulunan Kapıköy Gümrük Kapısı, koronavirüs salgını nedeniyle 24 Mart 2020'de araç ve yaya geçişlerine kapatıldı. Pandeminin henüz başlarında İran'da vaka sayılarının artması, sınır kent Van'da da endişeye neden olurken, sınır kapısı 14 ay kapalı tutuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Kapıköy Gümrük Kapısı, 17 Mayıs 2021'de Türkiye tarafından açıldı. Sınır kapısının açılmasıyla kent ekonomisini büyük ölçüde canlandıran İranlıların geleceği umudu ise esnafı sevindirdi ancak İran tarafının kapılarını açmaması nedeniyle turistler, ülkeye giriş yapamadı.

Pandemi nedeniyle 2 yıldır Türkiye'ye gelmediğini belirten İranlı Mendan Daryoş, "Sınır kapısının açılması üzerine ben de geldim. Akrabalarımızın çoğu Türkiye'de yaşıyor. Şu anda Türkiye'de olmaktan çok mutluyum" dedi.