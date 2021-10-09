Kapıköy ve Esendere'yi İran da açtı - Haberler
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Kapıköy ve Esendere'yi İran da açtı

Demirören Haber Ajansı / Gülay Kuyucu - Haberler | Güncel
Kapıköy ve Esendere'yi İran da açtı

VAN ve Hakkari'nin İran'a açılan, pandemi nedeniyle bir süre kapalı kalan ancak Türkiye tarafından 17 Mayıs'ta geçişlere açılan Kapıköy ve Esendere Gümrük Kapısı'nda, İran tarafının da kapılarını açmasıyla geçişler yeniden başladı.

VAN ve Hakkari'nin İran'a açılan, pandemi nedeniyle bir süre kapalı kalan ancak Türkiye tarafından 17 Mayıs'ta geçişlere açılan Kapıköy ve Esendere Gümrük Kapısı'nda, İran tarafının da kapılarını açmasıyla geçişler yeniden başladı. PCR testleri negatif olan İranlı turistler, ülkeye giriş yaparken kapıda da zaman zaman yoğunluk oluştu. İran tarafının giriş- çıkışlara izin vermesiyle ülkeye gelmeye başlayan İranlılar, Türkiye'yi çok sevdiklerini söyledi.

Van'ın İran sınırındaki Saray ilçesinde bulunan Kapıköy Gümrük Kapısı, koronavirüs salgını nedeniyle 24 Mart 2020'de araç ve yaya geçişlerine kapatıldı. Pandeminin henüz başlarında İran'da vaka sayılarının artması, sınır kent Van'da da endişeye neden olurken, sınır kapısı 14 ay kapalı tutuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Kapıköy Gümrük Kapısı, 17 Mayıs 2021'de Türkiye tarafından açıldı. Sınır kapısının açılmasıyla kent ekonomisini büyük ölçüde canlandıran İranlıların geleceği umudu ise esnafı sevindirdi ancak İran tarafının kapılarını açmaması nedeniyle turistler, ülkeye giriş yapamadı.

İran tarafının da 16 Eylül'de açtığı ancak zaman zaman da kapattığı kapı yeniden açılınca turistler, ülkeye gelmeye başladı. Sınır kapısında hareketlilik yaşanırken, Covid-19 testi negatif çıkan İranlılar, yapılan kontrollerin ardından gümrük kapısından Türkiye'ye giriş yaptı. Ülkeye giren İranlı turistler, sınır kapısının karşılıklı açılmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Türkiye'yi çok sevdiklerini belirten İranlı turist, "Pandemi nedeniyle kapıların kapalı olmasından dolayı gelemiyorduk. Şu an Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutluyuz. Van'da 3-4 gün kalıp, gezip, alışveriş yapacağız" diye konuştu.

ESENDERE GÜMRÜK KAPISI DA AÇILDI

Öte yandan Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Esendere Gümrük Kapısı da koronavirüs tedbirleri kapsamında 24 Mart 2020'de araç ve yaya geçişlerine kapatılıp, Kapıköy gibi 17 Mayıs 2021'de açıldı. İran'ın zaman zaman kapattığı gümrük kapısının dün yeniden açmasıyla birlikte hem İran'dan hem de Türkiye'den giriş- çıkışlar başladı.

Pandemi nedeniyle 2 yıldır Türkiye'ye gelmediğini belirten İranlı Mendan Daryoş, "Sınır kapısının açılması üzerine ben de geldim. Akrabalarımızın çoğu Türkiye'de yaşıyor. Şu anda Türkiye'de olmaktan çok mutluyum" dedi.


- Van
Kapıköy ve Esendere'yi İran da açtı

Kapıköy ve Esendere'yi İran da açtı

Kapıköy ve Esendere'yi İran da açtı

Kapıköy ve Esendere'yi İran da açtı

Kapıköy ve Esendere'yi İran da açtı

Kapıköy ve Esendere'yi İran da açtı

Kapıköy ve Esendere'yi İran da açtı

Kapıköy ve Esendere'yi İran da açtı

Kapıköy ve Esendere'yi İran da açtı

Kapıköy ve Esendere'yi İran da açtı

Kapıköy ve Esendere'yi İran da açtı

Kapıköy ve Esendere'yi İran da açtı

Kapıköy ve Esendere'yi İran da açtı

Kapıköy ve Esendere'yi İran da açtı

Demirören Haber Ajansı / Gülay Kuyucu - Son Dakika Haberleri
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