ESENLER, İSTANBUL (Habermetre) - Eklenme tarihi 22 Ekim 2021

ABONE OL KAPAKLARI TOPLA GEL, KALMASIN ENGEL Esenler Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen ve kısa sürede ulusal bir kampanyaya dönüşen "Kapakları Topla Gel, Kalmasın Artık Engel" projesine İstanbul dışından da destek geliyor. Kampanyada bugüne kadar 591 ton plastik kapak toplandı, 35 adet akülü ve 3. 339 adette manuel tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

KAPAKLARI TOPLA GEL, ÇAĞRISINA EN SON DESTEK SAKARYA'DAN Son olarak Sakarya Adapazarı Talat Tömekçe İlkokulu öğretmenlerinden Zeynep Alemdar kampanyaya destek verdi.

Kampanya kapsamında 200 kilogram kapak yardımında bulunan okula, bir adet tekerlekli sandalye teslim edildi. Yine Sakarya'dan kampanyaya katılan Sevginur Bozkaya'da 1 ton 59 kilogram kapak toplayarak 5 adet tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahibiyle buluşturdu. Bozkaya, Hamza Çiftçioğlu, Merve Tülay Kamacıoğlu ve annesi Sevil Kamacıoğlu'na umut oldu. Esenler Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü kampanyayı sürdürerek hem çevre kirliliğini önlüyor, hem de geri dönüşüm yoluyla engelli vatandaşlarımızın tekerlekli sandalye ihtiyacını karşılıyor.

KAPAK TOPLAMA KAMPANYASI HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN Kampanyaya Türkiye'nin her yerinden vatandaşlarımız destek vererek engellilere umut olabilirler. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0212 440 09 17 veya 440 00 73 (7103) nolu telefon numaralarını arayabilirler.

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