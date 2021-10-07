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Kapadokya'ya ziyaretçi akını devam ediyor

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Kapadokya'ya ziyaretçi akını devam ediyor

Türkiye'nin önemli turizm merkezi olan Kapadokya bölgesi, müze ve ören yerlerini Eylül ayında 288 bin 213 yerli ve yabancı turisti ağırladı.

NEVŞEHİR (İHA) - Türkiye'nin önemli turizm merkezi olan Kapadokya bölgesi, müze ve ören yerlerini Eylül ayında 288 bin 213 yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı ziyarete açık, başta Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Ören Yeri, Nevşehir, Ürgüp ve Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Karanlık, El Nazar ve Gülşehir St. Jean kiliseleri, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Tatlarin ve Mazı yer altı şehirleri, Gülşehir Açık Saray Harabeleri, Hacıbektaş Veli Müzesi ve Hacıbektaş Atatürk Evi'ni Eylül ayında 288 bin 213 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

En çok ziyaret edilen ören yeri 83 bin 198 yerli ve yabancı turist sayısıyla Zelve ören yeri olurken, Göreme Açık Hava Müzesini de 70 bin 429 kişi ziyaret etti. Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ayrıca Hacı Bektaş Veli müzesini 43 bin 730 kişi ziyaret ederken Kaymaklı ve Derinkuyu yeraltı şehirlerini de 62 bin 853 kişi ziyaret etti.

(Asım Çapacı/İHA)

Kapadokya'ya ziyaretçi akını devam ediyor

Kapadokya'ya ziyaretçi akını devam ediyor

Kapadokya'ya ziyaretçi akını devam ediyor

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Haber: Kapadokya'ya ziyaretçi akını devam ediyor - Haberler
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