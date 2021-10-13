Kanunsuz Topraklar, Gold Film imzalı ve yönetmen koltuğuna Murat Düzgünoğlu'in oturduğu, senaryosunu ise Zülfük Yücel'in yazdığı, dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Kanunsuz Topraklar bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Kanunsuz Topraklar canlı izle! FOX TV Kanunsuz Topraklar 3. bölüm canlı izle! Kanunsuz Topraklar yeni bölümde neler olacak? Kanunsuz Topraklar yeni bölüm izle? Kanunsuz Topraklar ful HD canlı izle? Kanunsuz Topraklar hangi gün? Kanunsuz Topraklar son bölüm izle! Kanunsuz Topraklar 3. bölüm canlı izle! İşte detaylar...

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KANUNSUZ TOPRAKLAR SON BÖLÜM İZLE!

KANUNSUZ TOPRAKLAR 3. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE!

KANUNSUZ TOPRAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Malik Bey'i vuran Davut jandarmaya teslim olmak ister fakat kardeşleri Celal ve Eyüp buna karşı çıkarlar. Davut'u bayıltıp bir mağarada saklarlar lakin mağara, daha önce Davut'u öldürmesi için Malik Bey tarafından tutulan Çolak eşkıyasının gizlendiği yerlerden biridir. Gülfem, Davut'un teslim olması için Fatma Ana'ya baskı yapar ama ondan babası yüzünden küçük Elif'in de öldüğünü öğrenince perişan olur ve babası hakkındaki fikirleri iyice değişmeye başlar.

KANUNSUZ TOPRAKLAR NE ZAMAN?

Kanunsuz Topraklar, her Çarşamba saat 20.00'de FOX TV'de.

KANUNSUZ TOPRAKLAR KONUSU NE?

Kanunsuz Topraklar dönem dizisinde; 1939 yılında kömür şehri Zonguldak'ta bir kasabada madenci Davut (Uğur Güneş), kardeşleri ve ana-babasıyla mütevazı bir hayat sürmektedir. Madenin sahibi Paşazade Malik Bey (Murat Daltaban)adında zengin bir adamdır. Yağmurun çok yağdığı bir gün uyarıları dikkate almayan Malik bey yüzünden beklenen olur ve maden çöker. Davut, bu düzene karşı sesini yükseltmeye karar verir. Malik Bey'in de Davut için hiç beklenmeyen bir teklifi vardır.

Malik bey'in kızı Gülfem (Esra Bilgiç) hayatın gerçeklerinden uzak, korunarak büyütülmüştür. Gülfem; ele avuca gelmez, söz dinlemez, hatta kaba-saba bir adam olarak gördüğü Davut'a zamanla içten içe hayranlık duymaya başlar. Malik bey ise kızı Gülfem'i, Ali Gelik (Necip Memili) adında zengin bir maden patronuyla evlendirmeyi düşünmektedir. Maden işçilerinin kurulu düzene isyanını anlatan bir hikayedir; "Kanunsuz Topraklar"…

KANUNSUZ TOPRAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanunsuz Toprakların yeni bölüm fragmanı 3. bölümün sonunda yayınlanması bekleniyor.

KANUNSUZ TOPRAKLAR OYUNCULARI KİMLER?

Uğur Güneş : Davut

Esra Bilgiç : Gülfem

İlker Aksum : Mehmet Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Necip Memili : Ali Gedik

Ali Erkazan : Tahir

Murat Daltaban : Malik

Kaan Taşaner : Avukat Yavuz

Eylül Su Sapan : Behice

Serdem Paçal : Fikriye

Doğaç Yıldız : Cemal

Onur Kaya : Eyüp Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Ezgi Çelik : Asude

KANUNSUZ TOPRAKLAR 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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