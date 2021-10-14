Kanunsuz Topraklar 4. bölüm fragmanı izle! Kanunsuz Topraklar yeni bölüm tanıtımı izle! Kanunsuz Topraklar 4. bölümünde neler olacak?

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KANUNSUZ TOPRAKLAR SON BÖLÜM İZLE!

KANUNSUZ TOPRAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gülfem, onu Çolak'ın elinden kurtarmak için jandarmaya haber vermeyen babasından hesap sorar. Malik Bey ise Çolak'ın ölümüyle rahatlamıştır çünkü Çolak, Malik Bey'in hayatını kökünden değiştirecek kirli bir sırrını bilmektedir. Babasının, Gülfem'i Ali Gelik'le evlendireceğini öğrenen Yavuz, Ali Gelik'i vazgeçirmek için Asude üzerinden bir plan yapar. Ali'yle evlenmek istemeyen Gülfem adamın karşısına çıkıp bunu açık açık yüzüne söyler. Ne var ki bugüne kadar hiçbir kadın tarafından ret edilmemiş olan Ali durumu bir gurur meselesi yapacaktır.

Malik Bey tarafından ustabaşı yapılan Davut, işçilerin haklarını iyileştirmek isteyince karşısında yine Malik Bey'i bulur. Üstelik adam ölen işçilerin ailelerini evlerinden çıkarmak ve yerlerine yeni gelecek işçileri yerleştirmek istemektedir. Gülfem, Davut'a yardım etmek için onunla beraber hareket etmeye karar verir lakin karşılaşacağı güçlükler ona hayatın hiç bilmediği gerçek yüzünü gösterecektir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

KANUNSUZ TOPRAKLAR KONUSU NEDİR?

1939 yılında kömür şehri Zonguldak'ta bir kasabada madenci Davut (Uğur Güneş), kardeşleri ve ana-babasıyla mütevazı bir hayat sürmektedir. Madenin sahibi Paşazade Malik Bey (Murat Daltaban)adında zengin bir adamdır. Yağmurun çok yağdığı bir gün uyarıları dikkate almayan Malik bey yüzünden beklenen olur ve maden çöker. Davut, bu düzene karşı sesini yükseltmeye karar verir. Malik bey'in de Davut için hiç beklenmeyen bir teklifi vardır. Malik bey'in kızı Gülfem (Esra Bilgiç) hayatın gerçeklerinden uzak, korunarak büyütülmüştür. Gülfem; ele avuca gelmez, söz dinlemez, hatta kaba-saba bir adam olarak gördüğü Davut'a zamanla içten içe hayranlık duymaya başlar. Malik bey ise kızı Gülfem'i, Ali Gelik (Necip Memili) adında zengin bir maden patronuyla evlendirmeyi düşünmektedir.

KANUNSUZ TOPRAKLAR HANGİ GÜN?

Kanunsuz Topraklar Her Çarşamba 20.00'de FOX'ta!

KANUNSUZ TOPRAKLAR OYUNCULARI KİMLERDİR?

Kanunsuz Toprakların oyuncu kadrosunda Uğur Güneş, Esra Bilgiç, Necip Memili, Murat Daltaban, Kaan Taşaner, Doğaç Yıldız, Eylül Su Sapan, Serdem Paçal, Hazar Motan, Onay Kaya, Mine Şenhuy Teber, Ezgi Çelik , Onuryay Evrentan, Derinsu Akkuş, Bora Sivri, Mustafa Dinç, Hakan Aydın, Arif Diren, Şekip Taşpınar, Soner Türker, Doğaç Gözüdeli, Umay Anadolu Kaboğlu, Mısra Tüfek, Rana Kayacan, Hür Can Davran, İhsan İlhan, Ali Erkazan isimleri yer almaktadır.

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