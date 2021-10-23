Kanseri yenen eşine konser sürprizi yaptı

Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında hastalığa dikkat çekmek amacıyla gerçekleşen etkinlikle, kanseri yenen ve tedavisi süren kadınlar "Korkmadan, mücadele edin" mesajı verildi. Etkinlikte son kez ışın tedavisi alarak kanseri yenen eşine sürpriz yapan şarkıcı Volkan Erk, konser vererek hem eşinin hastalığı atlatmasını kutladı, hem de kadınlara moral verdi.

Meme Kanseri Farkındalık Ayı'nda dünyada ve Türkiye'de kadınlarda en sık görülen kanser türleri arasında yer alan meme kanserine dikkat çekmek ve erken teşhisin öneminin vurgulanması amacıyla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde program düzenlendi. Meme kanserini yenen ve mücadelesi süren çok sayıda kadının katıldığı etkinlikte Doç Dr. Ebru Şen de meme kanseri ve erken tanının önemine ilişkin sunum yaptı. Kadınların kendisini muayene etmesinin önemine dikkat çeken Şen, herhangi bir kitle hissedilmesi durumunda sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğini belirtti. Etkinlikte meme kanserini yenen ve mücadele eden birçok kadının duygularını anlattığı videolar da gösterildi.

Kanseri yenen eşine sürpriz yaptı, konseriyle beğeni kazandı

Ardından kadınlar için nefes eğitimi etkinliği yapılırken şarkıcı Volkan Erk, kanseri yenen ve son ışın tedavisini alan eşine sürpriz yaptı. Elvis Presley'in de kullandığı kostümün benzeriyle salona gelen Erk, şarkıları karısının kanseri yenmesi ve kanserle mücadele eden kadınlar için söyledi. Sürpriz karşısında mutluluk ve şaşkınlığı bir arada yaşayan Canan Erk ise eşini hayranlıkla izledi.

"Türkiye'de erken teşhiste hala gidecek çok yolumuz var"

Meme kanserinde görülme yaşının düştüğünü ve kadınların muayenelerini aksatmaması gerektiğini dile getiren Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ebru Şen, "Meme kanseri aslında kendi içine baktığımızda ileri yaşta daha sık görülen yaşla birlikte sıklığı artan bir kanser ama buna rağmen olguların yüzde 10-15'i 40 yaşın altında gözüküyor. Dolayısıyla bu da önemli bir oran, artık 30'lu yaşların altında bile meme kanseri teşhis ettiğimiz hastalar var. Sıklığı da artıyor mu artıyor, her 8 kadından birinde meme kanserinin gelişebildiğini söyleyebiliyoruz. Erken dönemde teşhis etmek istiyoruz ki sonuçları daha iyi olsun. Yurt dışına kıyasladığımız zaman bizdeki kanser olguları daha geç dönemde geliyor. Türkiye'de erken teşhiste hala gidecek çok yolumuz var. Biz yıllık oranlara baktığımız zaman giderek daha erken oranlarda kanseri teşhis ediyoruz. Amerika verileriyle kıyaslarsak kesinlikle daha erken teşhis için gidecek çok yolumuz var. Bir kere başta kadınlar risk altında, yaşın ilerlemesi bu riskin artıran bir faktör, östrojen hormonuna maruziyetin daha fazla olduğu kişiler, dışarıdan hormon ilacı kullananlar, genetik olarak aileden bazı genlerle de bu hastalık taşınabiliyor" şeklinde konuştu.

"Memede artık meme dokusu kalmamış, çürümüş şeklinde gelen hastalarımız oldu"

Meme kanserinde erken teşhisin hayati önem taşıdığını kimi hastaların çok geç dönemde hastaneye başvurduğunu dile getiren Doç. Dr. Şen, "10 hastadan birinde meme kanserini bu şekilde genetik geçişli görüyoruz. Özellikle ailede meme kanseri olan erkek bir kişi varsa onlarda genetik kanserin daha fazla görüldüğünü biliyoruz. Çok uzun süre bekleyip 15 santimlik bir kitlenin çürüme sonucunda memede artık meme dokusu kalmamış tamamen tümöral kitleyle dolmuş ve o kitle artık çürüyerek dökülmeye başlamış, parçalanarak dökülüyor bu aşamada gelen hastalarımız da oldu. Ama orada yapacaklarımız son derce kısıtlanıyor. Kontrollerini düzenli yaptırarak kitle fark eder fark etmez erkenden başvurmalarını istiyoruz. Erken teşhis hayat kurtarır, kitle fark ettikleri zaman bu geçer diye beklemesinler" diye konuştu.

"Böyle bir sürpriz yaptı, onu izlemek beni çok heyecanlandırıyor"

Meme kanserine yakalandığını geçtiğimiz aralık ayında öğrendiğini, doktoru ve ailesinin desteğiyle çok başarılı bir süreç geçirdiğini ifade eden 48 yaşında Canan Erk, "2020 Aralık ayında doktora giderek öğrendim. O anki hissim sadece kaldım, ölümle burun buruna olduğumu hissettim. Çok endişelendim, çok korktum. Benim başıma gelmeyecek zannettim ama geldi ve şu anda bitti. Yeni bir hayata başlıyorum. İnsanların Kendilerini tanıyıp aynada kendilerine bakmalarını, dokunmalarını istiyorum. Bence doktordan korkmamalılar, ben çok korkuyordum ama artık korkmuyorum. Eşim bana destek amaçla geldi, benim için her şeyi yapıyor sağ olsun. Bugün de böyle bir sürpriz yaptı. Diğer arkadaşlara da moral olsun diye buradayız iyi ki de gelmişiz. Hayat ameliyattan sonra başladı benim için, Elvis söylediği için böyle geldi, bana da yazdığı şarkılar var. Bu şarkıların hepsini çok seviyorum onu izlemek beni çok heyecanlandırıyor" dedi.

"Eşim bugün son ışın tedavisini aldı, onun da bir kutlaması oldu"

Eşine sürpriz yaparken herkesi meme kanserine karşı uyaran şarkıcı Volkan Erk, "Burası dünyanın en güzel, en büyük hastanesi harikulade bir yer burası. Dolayısıyla başta eşimin ameliyatını yapan Doç. Dr. Ebru Şen hocamıza saygılarımızı sınıyoruz. O bizim için çok önemli. Eşim bugün son ışın tedavisini aldı, onun da bir kutlaması oldu. Buradaki tüm hastaların morale ihtiyacı vardı, ben de bir nebze olsun moral vermek için geldim. Erken tanı çok önemli. İlk başta yakalarsa bu hastalığı bayanlar hiç ama hiç korkmasınlar. Bu hastalığı yenecek teknolojiye sahip dünya şu anda bizim bütün doktorlarımız çok iyi kendilerine inansınlar" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL